Comienza la preventa de entradas para Rod Stewart en la Argentina: cómo y dónde conseguirlas

Rod Stewart vuelve a la Argentina: precios y como sacar las entradas

A través del sitio web del Movistar Arena se podrán adquirir las entradas para el show de Rod Stewart. En primera instancia, estará disponible una preventa exclusiva para clientes del BBVA hoy lunes 3 de febrero a partir de las 13hs. La venta general se liberará el miércoles siguiente, también a las 13hs.

Además, quienes tengan ese banco podrán disfrutar de hasta seis cuotas sin interés al momento de adquirir sus entradas.

image.png

“One Last Time” reúne éxitos que encabezan las listas de la incomparable carrera de Stewart, y su lista de canciones repleta de éxitos que incluye “You Wear It Well”, “Maggie May”, “Da Ya Think I'm Sexy”, “The First Cut is the Deepest”, “Tonight’s the Night,” “Every Picture Tells A Story,” “Infatuation,” “Forever Young,” “Ooh La La (I Wish That I Knew What I Know Now),” “Young Turks,” “Have I Told You Lately That I Love You,” “Rhythm of My Heart,” “Broken Arrow,” “Forever Young” y muchos más.