¿Qué ver hoy en Amazon Prime Video? Tony, la película sobre los inicios del chef Anthony Bourdain + Agregar ámbito en









La producción recupera una historia inédita del cocinero y escritor antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la gastronomía.

La historia que muestra los comienzos de una carrera fuera de lo común. Gentileza - Prime Video

Anthony Bourdain construyó una carrera que lo llevó de las cocinas profesionales a recorrer el mundo frente a las cámaras. Pero mucho antes de esa fama, hubo un verano que marcó el rumbo de su vida. Esa es la historia que inspiró a una producción que hoy podés disfrutar en Prime Video.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de "Tony", una película que muestra los primeros pasos del futuro chef dentro de una cocina profesional. La producción está dirigida por Matt Johnson y llegó a la plataforma de streaming el 26 de octubre.

"Tony" recupera una etapa de Anthony Bourdain antes de convertirse en una figura mundial. Gentileza - Prime Video ¿De qué trata Tony? La historia empieza en 1975, con un Anthony "Tony" Bourdain de 19 años que estudia en Vassar College. Después de asegurarle a su familia y a Nancy, su novia, que consiguió una beca de escritura, descubre que el plan no salió como esperaba y termina viajando a Provincetown, Massachusetts.

Ahí consigue trabajo como lavaplatos en un restaurante de playa, pero ese empleo lo introduce en un ambiente completamente nuevo, lleno de jornadas largas, mucha presión, compañerismo, excesos y el ritmo particular de una cocina profesional. Ese verano empieza a despertar el interés que definió su carrera.

La película sigue sus primeros pasos dentro de una cocina profesional durante los años 70. Gentileza - Prime Video Reparto de Tony El reparto de la película está compuesto por estrellas como:

Dominic Sessa: Anthony "Tony" Bourdain

Antonio Banderas: el chef José Vatel

Emilia Jones: Nancy

Leo Woodall: Sal

Stavros Halkias: Stavros

Dagmara Domiczyk: Gladys

Rich Sommer: Pierre La dirección está a cargo de Matt Johnson, mientras que A24 distribuyó la película en salas antes de su llegada al streaming. Dominic Sessa encabeza el reparto acompañado por figuras como Antonio Banderas. Gentileza - Prime Video Trailer de Tony Otras películas gastronómicas y biográficas Para quienes disfruten de historias de cocina, Prime Video también cuenta con otras alternativas como "Julie & Julia", que recorre dos historias reales. Acá, Meryl Streep interpreta a Julia Child, mientras Amy Adams encarna a una joven que decide cocinar todas las recetas de su famoso libro. Otra opción es "Chef a domicilio", protagonizada y dirigida por Jon Favreau. La película sigue a un cocinero que abandona un restaurante de lujo y apuesta por un food truck para recuperar su relación con la gastronomía. También aparece "El Fundador", con Michael Keaton, que reconstruye la historia de Ray Kroc y el crecimiento de McDonald's a partir del pequeño restaurante creado por los hermanos McDonald. "Tony" es un poco distinta al resto porque el foco está puesto en el momento previo a la fama, ya que cuando todavía era un joven de 19 años que entró casi por casualidad a una cocina, encontró el mundo que terminaría definiendo su carrera.