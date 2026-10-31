¿Por qué esta superproducción de 120 minutos cambió el género para siempre? + Agregar ámbito en









El cine de acción llevaba décadas intentando superarse, pero esta película consiguió que muchas de las que vinieron después parecieran quedarse un paso atrás.

La obra tuvo una enorme recepción del público y los especialistas. Magnific

Las persecuciones de autos, las explosiones y las peleas son parte del cine de acción desde hace décadas. Sin embargo, una película de apenas dos horas consiguió llevar todo eso a otro nivel. Disponible en Prime Video, esta superproducción demostró que todavía quedaban muchas formas de sorprender al público.

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Su director apostó por escenas tan espectaculares como difíciles de filmar, con vehículos reales, especialistas y una puesta en escena que parece desafiar las leyes de la física. El resultado fue un éxito de crítica que consiguió seis premios Oscar y se convirtió en una referencia para el género.

Tom Hardy fue el encargado de darle vida al protagonista, Max Rockatansky. Warner Bros. De qué trata Mad Max: Furia en el camino Estrenada en 2015 y dirigida por George Miller, presenta un futuro postapocalíptico donde el agua y el combustible son recursos escasos. En este mundo dominado por la violencia, los sobrevivientes deben someterse a poderosos líderes para conseguir lo indispensable.

La historia sigue a Max Rockatansky , un hombre atormentado por su pasado que intenta sobrevivir en el desierto. Su camino termina cruzándose con el de Imperator Furiosa, una guerrera que decide rebelarse contra Immortan Joe, el tirano que gobierna la Ciudadela.

Furiosa escapa junto a cinco mujeres que permanecían cautivas y busca llevarlas a un lugar seguro. Sin embargo, su traición desata una persecución brutal, con decenas de vehículos armados atravesando el desierto para recuperar a las fugitivas.

Max termina involucrado en esa huida y ambos deberán dejar de lado sus diferencias para enfrentar a quienes los persiguen. La trama avanza entre explosiones, enfrentamientos y maniobras imposibles, con muy pocos momentos de descanso. Uno de los mayores logros de la producción fue el uso de vehículos reales y efectos prácticos para filmar buena parte de las secuencias de acción. El trabajo técnico recibió diez nominaciones a los Oscar de 2016 y consiguió seis estatuillas, entre ellas las de mejor montaje, diseño de producción y vestuario. Elenco de Mad Max: Furia en el camino Tom Hardy

Charlize Theron

Nicholas Hoult

Hugh Keays-Byrne

Rosie Huntington-Whiteley

Riley Keough

Zoë Kravitz

Abbey Lee

Courtney Eaton

Nathan Jones

Josh Helman

John Howard Trailer de Mad Max: Furia en el camino