Zack Snyder compartió imágenes inéditas de Henry Cavill con el "traje original de Superman"

Cavill interpretó a Superman/Clark Kent en cinco películas durante la década de 2010 y principios de la de 2020, comenzando con "El Hombre de Acero".

Henry Cavill con el traje utilizado por Christopher Reeve.

Más allá del nuevo universo de DC, Zack Snyder compartió algunas fotos nunca antes vistas de Henry Cavill vistiendo el traje original de Superman de Christopher Reeve.

Snyder, el cineasta de 59 años que dirigió a Cavill, de 42, en El Hombre de Acero de 2013 y las posteriores películas del Universo Extendido de DC, les dio a los fanáticos algo para celebrar en Navidad cuando publicó una foto en Instagram que mostraba a Cavill usando el traje que el Superman Reeve original volvió icónico en los años 70.

"Henry Cavill. El traje original de Superman. Esta foto. Era innegable", escribió Snyder en el pie de foto de su publicación.

Según el portal Variety, las imágenes son las que Snyder mostró a los ejecutivos de Warner Bros. cuando estaba presentando a Cavill como el nuevo Clark Kent/Superman en su Universo DC.

Zack Snyder y el detrás de escena de la elección Henry Cavill como Superman Snyder comparte frecuentemente imágenes fijas de sus películas, incluyendo las de El Hombre de Acero, Batman v. Superman: El Amanecer de la Justicia y La Liga de la Justicia, en su cuenta de Instagram. Un día después de publicar la foto de Cavill con el traje original de Superman, publicó otra que lo muestra más de cerca, con la luz brillando sobre su pecho y el icónico logo de Superman.

"Con la última imagen que compartí y esta que le mostramos a WB, todos coincidieron: Henry Cavill era Superman. Ahí empezó el viaje. -Feliz Navidad", escribió Snyder en el pie de foto. Embed - zack snyder on Instagram: "Henry Cavill. The original Superman suit. This photo. It was undeniable." View this post on Instagram Cavill interpretó a Superman/Clark Kent en cinco películas durante la década de 2010 y principios de la de 2020, comenzando con El Hombre de Acero. Su última aparición en la gran pantalla fue un cameo no acreditado en la película de DC de 2022, Black Adam, protagonizada por Dwayne Johnson, que se estrenó poco antes de que Cavill anunciara que ya no interpretaría al personaje en diciembre de 2022. DC Studios renovó la adaptación de su universo de cómics, comenzando con la nueva película de Superman del director James Gunn, estrenada en julio y protagonizada por David Corenswet.