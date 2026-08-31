Tom Cruise confirmó que protagonizará junto a Anne Hathaway la película secuela de "Days of Thunder" + Agregar ámbito en









Cruise reveló la noticia en sus redes sociales con una foto de ambos actores apoyados en un coche de carreras de NASCAR en Daytona.

Tom Cruise volverá a ponerse en la piel de Cole Trickle.

Paramount Pictures finalmente le dio luz verde a la película Days of Thunder 2 (Días de Trueno 2), protagonizada por Tom Cruise, a la que también se unirá Anne Hathaway. Cruise reveló la noticia el sábado en sus redes sociales con una foto de ambos actores apoyados en un coche de carreras de NASCAR en Daytona.

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La publicación también anunció que la película se estrenará en junio de 2028. El filme se filmará para IMAX y también estará disponible en cines Dolby, 4DX y formatos premium de pantalla grande.

Days of Thunder. Summer 2028. pic.twitter.com/rD3QLXfUyi — Tom Cruise (@TomCruise) August 29, 2026 La incorporación de Hathaway se produce después de que Paramount eligiera a Jonathan Levine para dirigir la película, acelerando así su producción como el próximo proyecto de Cruise. Cruise regresa como el piloto de NASCAR Cole Trickle, retomando el papel de su exitosa película de carreras de 1990.

Cruise también participa como productor junto a Jerry Bruckheimer y Tommy Harper. Will Staples escribió el guion.

De qué trata Days of Thunder Days of Thunder, dirigida por el fallecido Tony Scott, se estrenó en junio de 1990 y recaudó 82,6 millones de dólares en la taquilla estadounidense y 157,9 millones a nivel mundial. Cruise interpretó a Cole Trickle en la película escrita por Robert Towne, un piloto novato y temperamental que se une a la NASCAR y debe superar desafíos personales y profesionales para alcanzar el éxito. En esta película también conoció a Nicole Kidman, quien se convertiría en su esposa durante 11 años y con quien coprotagonizaría Un horizonte muy lejano de Ron Howard y Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick.

Cruise ideó la historia de la película de carreras, que fue producida por Don Simpson y Bruckheimer. Robert Duvall, Randy Quaid, Cary Elwes, Caroline Williams y Michael Rooker también formaron parte del reparto original.