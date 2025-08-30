Con solo seis capítulos: la nueva serie de Disney basada en un clásico de la literatura que es adictiva







En pocos episodios, esta obra basada en un clásico de la literatura es una de las grandes apuestas de Disney.

Disney sorprendió a los fanáticos con una propuesta breve y atrapante que se apoya en una de las novelas más reconocidas del siglo XIX. La plataforma sumó a su catálogo una producción pensada para maratonear en poco tiempo y que ya genera comentarios por su ritmo intenso.

Con un elenco internacional y una ambientación cuidada, la serie busca captar tanto a quienes conocen la obra original como a los nuevos espectadores. La apuesta combina aventuras, misterio y un trasfondo literario que sigue vigente a más de cien años de su publicación.

eps_20_000_leguas_de_viaje_submarino_paty_cantu_d_737ce3db La mini serie de Disney cuenta con un elenco estelar.

De qué trata 20.000 leguas de viaje submarino, la nueva de serie de Disney La historia se inspira en el clásico de Julio Verne y presenta a un joven llamado Capitán Nemo en los inicios de su travesía a bordo del Nautilus. A lo largo de seis episodios, la trama explora sus motivaciones, sus vínculos con la tripulación y los desafíos que enfrenta bajo el mar, en un relato que mezcla exploración y conflicto personal.

La miniserie, que ya está disponible en la plataforma, combina escenas de acción con momentos de reflexión, sin perder de vista el tono de aventura característico de la obra. Con esta producción, Disney apuesta a renovar un clásico de la literatura universal en formato contemporáneo, logrando una experiencia intensa y condensada en pocos capítulos.

Disney+: tráiler de 20.000 leguas de viaje submarino Embed - 20.000 leguas de viaje submarino | Tráiler oficial | Disney+ Disney+: elenco de 20.000 leguas de viaje submarino Michael Caine

Patrick Dempsey

Mia Sara

Bryan Brown

Adewale Akinnuoye-Agbaje

John Bach

Nicholas Hammond

Peter McCauley

