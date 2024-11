Confirmado: una película de ''Game of Thrones'' está en desarrollo

Bajo esa línea, el reciente éxito de taquilla de The Batman en cines se extendió a las pantallas más chicas a través del streaming, con el lanzamiento de The Penguin. Además, cabe destacar que la saga de películas de Dune también tendrá su serie, así como también Harry Potter. Estos antecedentes condicen a un posible estreno de la exitosa serie en las pantallas grandes de todo el mundo.

Varias fuentes describen el proyecto como una etapa muy temprana de desarrollo, sin cineasta, elenco o guionista aún asignados. Pero la compañía está interesada en explorar la idea de que Westeros invada los cines. Warner Bros "ha venido desarrollando poco a poco al menos una película" ambientada en el universo de los "Tronos", informaron desde The Hollywood Reporter, mientras que Deadline aseguró que sólo hubo "discusiones preliminares".

La expansión del universo comenzó con dos spin-off

Los spin-off de "Game of Thrones" ampliaron el universo de Westeros, explorando diferentes épocas y personajes que enriquecen la narrativa original creada por George R.R. Martin. Con el final de la serie principal en 2019, HBO se embarcó en la producción de varios proyectos relacionados a dicho mundo.

Uno de los más destacados es ''House of the Dragon'' (La Casa del Dragón), que se centra en la historia de la Casa Targaryen, situada aproximadamente 200 años antes de los eventos de la serie original. La misma se basa en el libro "Fire & Blood," de Martin, y narra la historia de la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, un conflicto interno entre miembros de la familia Targaryen por el control del Trono de Hierro. Se estrenó en 2022 y tiene dos temporadas.

Además, en 2025 llegará la primera temporada de "The Knight of the Seven Kingdoms'' (Un caballero de los Siete Reinos) que se basa en las novelas gráficas de Martin que relatan las aventuras de Dunk y Egg en un Westeros mucho más pacífico y menos político. Constará de seis episodios que se estrenarán en MAX en 2025.