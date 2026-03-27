Confirmaron la fecha y sede de los shows de BTS en Argentina: cómo y dónde comprar las entradas + Seguir en









El furor por ver a RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook en vivo no tiene precedentes, serán dos shows en La Plata.

Finalmente se confirmó la fecha y sede de los shows de BTS en Argentina.

La espera terminó, BTS confirmó los estadios y las coordenadas de venta para la esperadísima etapa latinoamericana del BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’.

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La gira regional arrancará el viernes 2 de octubre con dos noches al hilo en Bogotá, Colombia (Estadio Nemesio Camacho El Campín), para luego seguir por el Estadio San Marcos en Lima, Perú; el Estadio Nacional en Santiago, Chile; y tendrá su gran cierre latinoamericano con tres noches en el Estádio do MorumBIS en São Paulo, Brasil.

Coronarán este inmenso recorrido al marcar un hito absoluto: sus primeros shows en la historia de Buenos Aires, Argentina, presentándose en el Estadio Único de La Plata, producidos por DF Entertainment.

Cómo y dónde comprar las entradas para los shows de BTS en La Plata Las entradas para los shows en Argentina estarán disponibles en preventa con ARMY MEMBERSHIP a partir del martes 7 de abril a partir de las 10:00 horas, a través de www.allaccess.com con todos los medios de pago. La venta general se habilitará el viernes 10 de abril, también a las 10:00 horas.

Quienes tengan la membresía GLOBAL deben registrarse sí o sí para la preventa en Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16:00 horas. Solo quienes hagan este paso previo podrán sumarse a la fila virtual. Al momento de comprar, el sistema les pedirá un número de ARMY MEMBERSHIP de 9 dígitos (que empieza con BA) para destrabar el acceso a las entradas.

BTS-ANUNCIO-FEED La gira regional arrancará el viernes 2 de octubre.A Precios de las entradas para BTS en La Plata Cabecera Norte y Sur $225000 + SC

Campo $350000 + SC

Platea A y B $390000 + SC

Platea Preferencial $425000 + SC BTS-MAPA_DE_PRECIOS_FEED La venta general se habilitará el viernes 10 de abril, también a las 10:00 horas. Este tramo es parte de lo que ya se perfila como la gira de K-pop más grande de todos los tiempos y la más imponente en la carrera del grupo. El ansiado regreso a los escenarios (2026-2027) abarcará 34 regiones y más de 80 shows alrededor del mundo. Para asegurar una experiencia inigualable, la producción contará con un diseño de escenario inmersivo de 360 grados, ubicando a los fans en el centro de la escena y ampliando la capacidad general de los recintos. El furor por ver a RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook en vivo no tiene precedentes. Tras salir a la venta, BTS agotó las 41 fechas de estadios en Norteamérica, Europa y el Reino Unido, vendiendo casi 2.4 millones de tickets. La demanda fue una locura total, lo que obligó a sumar nuevas funciones sold out en Tampa, Stanford y Las Vegas. La gira mundial, que marca su primer tour juntos desde el hito de ‘PERMISSION TO DANCE ON STAGE’ en 2021-2022, arranca el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur. Luego de pasar por nuestro continente, el grupo desembarcará en Asia y Australia a fines de año y principios del próximo. FECHAS LATINOAMERICANAS - BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’: Viernes 2 de Octubre — Bogotá, CL — Estadio Nemesio Camacho El Campín

Sábado 3 de Octubre — Bogotá, CL — Estadio Nemesio Camacho El Campín

Viernes 9 de Octubre — Lima, PE — Estadio San Marcos

Sábado 10 de Octubre — Lima, PE — Estadio San Marcos

Viernes 16 de Octubre — Santiago, CL — Estadio Nacional

Sábado 17 de Octubre — Santiago, CL — Estadio Nacional

Viernes 23 de Octubre — Buenos Aires, AR — Estadio Único de La Plata

Sábado 24 de Octubre — Buenos Aires, AR — Estadio Único de La Plata

Miércoles 28 de Octubre — São Paulo, BR — Estádio do MorumBIS

Viernes 30 de Octubre — São Paulo, BR — Estádio do MorumBIS

Sábado 31 de Octubre — São Paulo, BR — Estádio do MorumBIS

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