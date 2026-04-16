Confirmaron que una tercera película de "Top Gun" está en desarrollo con Tom Cruise nuevamente como protagonista + Seguir en









"Top Gun: Maverick" de 2022 recaudó u$s1.500 millones en la taquilla mundial con un presupuesto de u$s170 millones.

Tom Cruise volverpa a interpretar a Pete "Maverick" Mitchell.

Paramount anunció durante su presentación en CinemaCon en Las Vegas que Tom Cruise regresará para una tercera película Top Gun 3, al igual que el productor Jerry Bruckheimer.

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La secuela del éxito de taquilla de 2022 del director Joseph Kosinski, Top Gun: Maverick, se anunció por primera vez en 2024, con el guionista Ehren Kruger, quien coescribió "Maverick" con Eric Warren Singer y Christopher McQuarrie.

Top Gun: Maverick se convirtió en un éxito de taquilla rotundo cuando muchos cines aún permanecían cerrados debido a la pandemia de Covid-19. Recaudó u$s1.500 millones en la taquilla mundial con un presupuesto de u$s170 millones, lo que supuso un impulso para las salas de cine en tiempos difíciles.

De qué trató la secuela de Top Gun Cruise regresó para "Maverick" 36 años después de su debut como el intrépido piloto en la película original de 1986. Su personaje, el teniente Pete "Maverick" Mitchell, volvió a la famosa escuela de vuelo para enseñar a una nueva generación de pilotos cómo llevar a cabo con éxito una peligrosa misión. Allí también se reencontró con Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller), hijo de su mejor amigo Pete "Goose" Bradshaw, quien falleció en la primera película. Juntos, lograron completar la misión con sus compañeros en entrenamiento y regresar a casa sanos y salvos.

Junto a Cruise y Teller, el reparto de "Maverick" contaba con varias estrellas emergentes. Glen Powell, Lewis Pullman, Monica Barbaro, Danny Ramirez, Jay Ellis, Greg Tarzan Davis y Manny Jacinto interpretaban a pilotos jovenes. Entre sus compañeros de reparto figuraban Jennifer Connelly, Jon Hamm, Charles Parnell, Ed Harris y Bashir Salahuddin. Esta película también marcó el último papel cinematográfico de Val Kilmer, compañero de reparto original de Cruise en Top Gun, quien interpretó a Tom «Iceman» Kazansky. Kilmer falleció en 2025.

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