Cray en su plenitud

Famoso por haberle dado un giro pop al blues con discos legendarios como “Strong Persuader”, sin que eso impidiera que fuese reconocido como uno de los máximos herederos de la tradición de guitarristas de blues, como B.B. King, en la última década Robert Cray se volcó cada vez más a sus raíces soul, y esto se percibe en este excelente “That’s What I Heard”, un álbum en el que Cray se luce en especial como cantante, sin preocuparse por exhibir su virtuosismo más de lo necesario, ya que el estilo va directamente a homenajear a los clásicos, desde Sam Cooke y Otis Redding, e inclusive logrando una gran rendición de “You’ll Want Me Back” de Curtis Mayfield. También es uno de sus discos que más se apoya en los músicos invitados, empezando por el talentoso baterista y aquí también productor y compositor Steve Jordan. Y hasta suma su guitarra a la de Ray Parker Jr., el mismo autor del popular tema de la película “Ghostbusters”. En suma, “That’s What I Heard” es un gran ejemplo de soul moderno.