The Strokes presentó el sencillo "Going Shopping" y confirmó la fecha de lanzamiento del álbum "Reality Awaits" + Seguir en









El álbum se grabó en Costa Rica con el productor Rick Rubin y se finalizó en varias locaciones internacionales.

The Strokes presentó nueva música.

Tras generar expectativa entre sus fans, The Strokes lanzó oficialmente su nuevo sencillo "Going Shopping" y reveló la fecha de lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, "Reality Awaits".

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Los oriundos de Nueva York comenzaron la semana pasada anunciando que nuevo material estaba en camino y que se pondrían en contacto, antes de revelar que "Reality Awaits" llegaría a mitad de año. Ahora la fecha oficial confirmada de lanzamiento es el 26 de junio. En consonancia con eso, luego publicaron para sus fans su nuevo sencillo "Going Shopping". Se trata de un tema listo para festivales que fusiona guitarra y sintetizador, adoptando algunos himnos clásicos y relajados de The Strokes.

Embed - The Strokes - Going Shopping (Audio) El álbum se grabó en Costa Rica con el productor Rick Rubin y se finalizó en varias locaciones internacionales.

En 2022, Rubin habló sobre el trabajo en el álbum y comentó en The Joe Rogan Experience: “Alquilamos una casa en la cima de una montaña y montamos el escenario con la banda al aire libre. Estaban tocando… Era como si estuvieran dando un concierto para el océano, en la cima de una montaña. Fue increíble. Y lo hicimos todos los días, tocando al aire libre, y no querían irse. Fue, sencillamente, la mejor experiencia”.

Lista de temas de "Reality Awaits" Psycho Shit Dine N’Dash Lonely In The Future Falling Out Of Love Going To Babble On Going Shopping Liar’s Remorse The Fruits Of Conquest Pros And Cons El regreso de The Strokes a los escenarios Julian Casablancas y compañía volverán a los escenarios juntos este mes para ofrecer dos conciertos como cabeza de cartel en San Francisco, antes de sus presentaciones en Coachella 2026 este fin de semana.

También actuarán en otros festivales estadounidenses, como Outside Lands y Just Like Heaven, así como en el Summer Sonic de Japón y muchos rumores los sitúan como headliners del Primavera Sound en Argentina.