Pink Floyd anunció el lanzamiento de un nuevo álbum recopilatorio titulado "8-Tracks"

El nuevo disco estará disponible a partir del 5 de junio.

Pink Floyd anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de un nuevo álbum recopilatorio titulado "8-Tracks" .

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Esta colección destaca ocho canciones clásicas esenciales de la legendaria banda, de su época entre 1971 y 1979. Su lanzamiento en vinilo, CD y plataformas digitales estará disponible el viernes 5 de junio a través de Sony Music. Reserva o guarda tu copia aquí .

"8-Tracks" incluye los temas populares "Money", "Wish You Were Here", "Another Brick In The Wall, Part 2", "Time" y "Comfortably Numb" , junto con los temas anteriores "One Of These Days" y "Wot's… Uh The Deal" .

También incluye una versión completa exclusiva de "Pigs On The Wing" , que ya estaba disponible en el lanzamiento en cartucho de ocho pistas de "Animals" en 1977.

La secuencia de pistas de la nueva compilación ha sido editada por Steven Wilson utilizando efectos de sonido extraídos de las pistas multipista originales para crear una experiencia auditiva continua "al clásico estilo de Pink Floyd".

Cómo es el nuevo álbum de Pink Floyd

“'8-Tracks' documenta la transición completa de Pink Floyd hacia su era de gran éxito, que los catapultó al estrellato a lo largo de la década de 1970”, reza una descripción oficial.

El proyecto celebra el período de ocho años que dio origen a algunos de los discos más exitosos y aclamados de Pink Floyd: "Meddle" de 1971, "Obscured By Clouds" de 1972, "The Dark Side Of The Moon" de 1973, "Wish You Were Here" de 1975, "Animals" de 1977 y "The Wall" de 1979.

“En conjunto, se trata de una obra que muestra a Pink Floyd evolucionando mucho más allá de la primera época del pop psicodélico de Syd Barrett y su producción post-experimental, consolidando su estatus mundial como una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos”, añade.

"8-Tracks" servirá como punto de partida para nuevos oyentes, al tiempo que ofrecerá una colección cuidadosamente seleccionada para que los fans de siempre la redescubran y la disfruten.

La lista completa de canciones de "8-Tracks"

Cara A

1. 'One Of These Days'

2. 'Wot's… Uh The Deal'

3. 'Money'

4. 'Another Brick In The Wall, Part 2'

Cara B

1. 'Wish You Were Here'

2. 'Time'

3. 'Comfortably Numb'

4. 'Pigs On The Wing' (versión completa publicada originalmente en el cartucho de ocho pistas 'Animals' y exclusiva de esta compilación)