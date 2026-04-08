"La Argentina de Francisco": el Vaticano presenta un documental sobre la vida de Jorge Bergoglio + Seguir en









El documental fue producido por la televisión italiana Telepace, en conjunto con medios del Vaticano y fue filmado en el 2024.

Llega un documental sobre el Papa Francisco. Imagen: Universidad Católica de La Plata

En las vísperas del primer aniversario de la muerte del papa Francisco, el Vaticano anunció el estreno de un documental italiano acerca de la vida de Jorge Mario Bergoglio, bajo el lema: "La Argentina de Francisco". La obra estará centrada en los barrios de Buenos Aires para contar la vida de Francisco hasta ser pontífice.

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La cinta se presentará de manera oficial hoy 8 de abril en Asti, ciudad donde era su familia en Italia. El documental fue producido por la televisión italiana Telepace, en conjunto con medios del Vaticano y fue filmado en el 2024.

El film profundiza en momentos bisagra de su vida, como aquella confesión espontánea en la Basílica de San José de Flores, donde definió su ingreso al sacerdocio, o su conocida pasión futbolística por San Lorenzo.

Asimismo, el documental explora facetas menos difundidas, como su rol de profesor de Literatura, donde antiguos alumnos lo recuerdan no solo como un docente, sino como un guía en la formación humana.

En recuerdo de Francisco "Nos quería mucho a todos los astigianos", afirma Orsola Appendino, quien prestó asesoramiento científico y apoyo organizativo para la realización del documental rodado en Buenos Aires. "La última vez —continúa— lo vi el 12 de diciembre de 2024 en la Basílica de San Pedro, al término de la celebración en honor a la Virgen de Guadalupe. También en aquella ocasión se acercó a mí y me saludó en piamontés, diciéndome alto y claro: '¡cerea!'".

Son muchos los momentos que han quedado grabados en la mente y el corazón de muchas personas en todo el mundo. Un sentimiento que sin duda también comparten los habitantes de Lampedusa, donde el próximo 10 de abril está prevista la proyección del documental en las instalaciones de la parroquia de San Gerlando. "La isla recuerda a Francisco y espera a Leone", reveló el párroco, don Carmelo Rizzo, ante la anunciada llegada de Prevost en julio, con motivo del aniversario de la peregrinación de Bergoglio a la isla en 2013. "Le debemos mucho a Francisco, también en la forma de ver y vivir la misión de la Iglesia. Y el documental representa no solo la ocasión para un abrazo colectivo a un Papa que ha sabido acercarse a la gente, sino también la oportunidad de evocar su mensaje de esperanza y acogida".