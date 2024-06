Creamfields Argentina 2024: confirmado días y horario

El reconocido festival que supo tener nombres como Fatboy Slim, The Chemical Brothers, Paul Oakenfold, David Guetta, Faithless, Cassius, Groove Armada, Calvin Harris y más, desembarcará en Argentina el 16 y 17 de noviembre de 2024.

Si bien todavía no hay más información sobre las entradas (pronto saldrán más detalles), se sabe que el horario de ambas fechas será desde las 13 horas hasta las 00.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fenix_latam/status/1800544808169312585&partner=&hide_thread=false Happiness is Back! Confirmado.



Vuelve Creamfields en nuevo formato Festival de 2 días: Sábado 16 y Domingo 17 (pre feriado) de Noviembre. Con nuevo horario: de 13 a 00 hs.



SAVE THE DATE!



Próximamente más data de Early Tickets…



Stay tuned! pic.twitter.com/XA6esv2cPw — FENIX ENTERTAINMENT (@fenix_latam) June 11, 2024

La última vez de Creamfields en Argentina

Creamfields tuvo su última edición en el año 2015 en Costanera Sur con los siguientes artistas: Dimitri Vegas & Like Mike, Richie Hawtin, Sven Vath, Paul Oakenfold, Nervo, Luciano, The Martínez Brothers, Solomun, Art Department, Hernán Cattáneo, Barem, Bassjackers, Christian Burkhardt, Franco Cinelli, Guti, Hot Since 82, Popof, Pan-Pot, Ilario Alicante, Krewella, Maceo Plex, Mano Le Tough, Marcel Dettmann, Matador, Patrick Topping, Romina Cohn, entre otros.