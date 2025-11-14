Cris Morena denunció a un hombre por acoso y hostigamiento desde hace cinco años







El acoso incluía seguimientos constantes, presencia en lugares de trabajo y vivienda, y un episodio cara a cara en un shopping, donde el hombre la confrontó de manera intimidante.

La productora y actriz es acosada desde 2020.

Cris Morena presentó una denuncia contra un hombre de 51 años por acoso y hostigamiento, la misma data de 2020.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según informó el programa Tarde o Temprano (eltrece), el hombre identificado como Leonardo Lo Giudice incumplió la orden de restricción impuesta en su momento y volvió a acercarse a la productora.

El acoso incluía seguimientos constantes, presencia en lugares de trabajo y vivienda, y un episodio cara a cara en un shopping, donde el hombre la confrontó de manera intimidante. La denuncia judicial detalla que él había estudiado los movimientos de Cris Morena y que sus acercamientos recientes se dieron entre julio y noviembre de este año.

En 2020, la causa fue archivada bajo la condición de que Leonardo mantuviera una conducta de no molestia. Sin embargo, la situación se repitió, obligando a la artista a realizar una nueva denuncia ante la justicia. La medida de restricción vigente establece que el hombre no puede acercarse a determinados metros de su domicilio ni de sus lugares de trabajo, ni contactarla por medios tecnológicos.

El caso genera preocupación por la persistencia del acoso y la necesidad de garantizar la seguridad de Cris Morena y su entorno.

Quién es Leonardo Lo Giudice, el hombre denunciado por Cris Morena “Se llama Leonardo Lo Giudice, tiene 51 años y vive en Lanús”, reveló Belén Ludueña. Fernanda Iglesias reveló detalles muy llamativos de la cuenta en las redes del acosador de Cris Morena. “Me llama la atención porque estoy viendo el Instagram de este hombre. Por ejemplo, lo sigue Roberto Piazza. A él le pone likes Roberto Piazza. Tiene una foto con Claudia Puyó, es músico. Evidentemente tiene contacto con gente de la farándula, porque para que te siga Roberto Piazza…”, comentó la periodista.