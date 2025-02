Cuáles son los mejores discos del siglo XXI según la Rolling Stone

El top 10 incluye una gran diversidad de estilos. Desde el pop más elaborado hasta el reggaetón, el dembow y el rap, pasando por baladas que han definido la última era musical. En cuanto al rock, el género que solía dominar este tipo de listas, tiene presencia con dos discos fundamentales de las últimas décadas: Is This It de The Strokes y Kid A de Radiohead, este último ubicado en una de las posiciones más altas del ranking.