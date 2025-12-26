Después de Navidad, así están las tasas de los plazos fijos en los principales bancos hoy, viernes 26 de diciembre 2025 + Seguir en









Las tasas de interés para plazos fijos a 30 días muestran variación entre entidades bancarias y reflejan las condiciones cambiantes del mercado financiero argentino.

Las tasas del plazo fijo se estancaron en diciembre por debajo del 25%. Depositphotos

El post Navidad suele traer una mezcla de tranquilidad y ajustes en los mercados financieros locales, y los plazos fijos no son la excepción. Entre balances personales después de las fiestas y estrategias para los primeros días del año, muchos ahorristas están mirando de cerca qué les ofrecen los bancos.

En un contexto donde la referencia de tasas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) lleva meses ajustándose, con decisiones que afectan la política monetaria general, las tasas que pagan los bancos por depósitos a plazo fijo se muestran heterogéneas según la entidad elegida.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 26 de diciembre El Banco Central pone a disposición del público un comparador oficial con las Tasas Nominales Anuales (TNA) que los bancos reportan diariamente para plazos fijos a 30 días online, tanto para clientes como para no clientes. Estos son los porcentajes correspondientes al viernes 26 de diciembre:

Banco de la Nación Argentina : 23,5%

: 23,5% Banco Santander : 21%

: 21% Banco Galicia : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 22%

: 22% BBVA : 21%

: 21% Banco Credicoop : 23%

: 23% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Macro : 25%

: 25% Banco Ciudad: 20,5%

