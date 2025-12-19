Los creadores de "Stranger Things" insinúan un oscuro final para uno de los personajes más queridos de la serie

Antes del estreno del Volumen 2 de la temporada final en Netflix, los hermanos Duffer adelantaron el posible final de un personaje de la serie.

El 25 de diciembre llega el Vol. 2 de la temporada final de Stranger Things.

Matt y Ross Duffer parecieron adelantarse al destino del personaje de Stranger Things de Joe Keery (usando, entre otras cosas, Funko Pops) en el episodio del miércoles de The Tonight Show.

Durante su visita al programa nocturno, el presentador Jimmy Fallon retó a los cocreadores de la serie a adelantar cómo será el resto de la historia de la serie usando solo los juguetes. Y, bueno, tal parece que la cosa pinta mal para Steve Harrington.

Los hermanos comenzaron desterrando a Barb (interpretada por Shannon Burser en la serie), quien fue asesinada en la primera temporada, tirándola al suelo del estudio. "¿Qué hace Barb aquí?", preguntó Ross, y Matt admitió: "Lo sé. Me siento mal".

La pareja comenzó entonces a reunir a los personajes en sus respectivos grupos, con Max ( Sadie Sink ) liderando a los de Vecna ( Jamie Campbell Bower ) compuesto por niños elegidos, como Derek ( Jake Connelly ) y Holly ( Nell Fisher ). Mientras tanto, Henry (también Bower) y Joyce ( Winona Ryder ) se colocaron uno al lado del otro, con Will ( Noah Schnapp ) de pie sobre la cabeza de Henry y su forma de Vecna sobre Will.

Los hermanos continuaron con sus experimentos: pusieron a Erica ( Priah Ferguson ) en un elevador, sumergieron a Eleven ( Millie Bobby Brown ) en agua y colocaron a Steve precariamente en el borde del escritorio de Fallon.

"Éste es Steve", dijo Matt, provocando inmediatamente expresiones de preocupación entre el público. "¡Guau!" respondió Fallon. Matt ignoró la preocupación y bromeó: "Está bien, está bien".

Pero entonces Ross movió a Steve un poquito más cerca del borde, haciendo que la niñera favorita de todos cayera del escritorio. "¡Ahí está!", exclamó Fallon. "¡Así termina Stranger Things !"

Steve, uno de los personajes más queridos de Stranger Things

Los fanáticos de la serie de Netflix han estado preocupados por las probabilidades de supervivencia de Steve desde que se estrenó la serie en 2016. Esos temores solo se agravaron cuando los Duffer revelaron que el personaje casi no pasa de la temporada 1.

"Estuvo cerca", declaró Matt a Entertainment Weekly en noviembre. "Simplemente nos enamoramos de Joe Keery, pero si no nos hubiera gustado, Steve se habría ido", agregó.

Con cada nueva temporada, Steve se ha consolidado como uno de los personajes favoritos de la serie, conocido por sus hazañas y su estrecha relación con Dustin (Gaten Matarazzo) y Robin (Maya Hawke).

El Volumen 2 de la temporada final de Stranger Things llega a Netflix el 25 diciembre.