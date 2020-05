Maximiliano Guerra criticó la cuarentena: "Nos quieren encerrados y con miedo"

Maximiliano Guerra on Twitter #NoHayPlan el único plan es encerrarnos en casa. #LaImpunidadTieneSuCosto , el nuestro. — Maximiliano Guerra (@maximilianoguer) May 27, 2020 Twitter">

En una de sus publicaciones del fin de semana se lee: "Señor Fernández, ¿a usted le parece llamar tontos a quienes piensan que usted se enamoró de la cuarentena? No nos menosprecie y no se enoje cuando le preguntan por la economía que no sabe resolver. ¡Sensatez, por favor! ¡Solo eso!".

El lunes, el ex director de ballet del Teatro Colón, continuó con sus quejas: “Lo que está haciendo el Gobierno es un “Ghetto”, el Ghetto de la Cuarentena. Si te la bancas estás bien, pero si no aguantas más, estás en contra del gobierno. La salud de un pueblo es la libertad. No el dedo acusador, que te encierren en tu casa, y que los presos estén libres”.

Pero no quedó ahí, el resto de los días Guerra continuó con sus críticas y acusaciones en contra del gobierno, llegando a responder a un comentario que preguntaba porque el gobierno no había iniciado los testeos masivos de forma contundente: “Porque nos quieren encerrados y con miedo”.

Mientras que los comentarios del bailarín fueron apoyados por cierto número de personas, muchas otras aprovecharon para recordarle sus errores en el pasado y reprocharle que no tenía la autoridad para hacer las mismas.

Uno de los que más repercusiones tuvo tuiteó: “Maximiliano Guerra fue director del Teatro Colón durante 2 años, tuvo más faltas que Carrió en el Congreso, bajó clásicos para poner sus propias obras, fue denunciado por plagio y ajustó al punto de no haber ni siquiera un botiquín de primeros auxilios”.