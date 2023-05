Daft Punk presentó una canción inédita con Julian Casablancas

View this post on Instagram

"Infinity Repeating" se mostró por primera vez a los fanáticos a principios de esta semana (9 de mayo), y la canción inédita tuvo su estreno mundial en el Centro Pompidou de París ayer (11 de mayo).

En su sitio web, los promotores del museo se jactaron de que el evento brindaría a los invitados la oportunidad de escuchar la nueva pista en un formato "cinematográfico" y de "fidelidad ultra alta", utilizando un sistema de sonido que contó con más de 30 altavoces.

Además de presentar la lista de canciones original, que incluye éxitos como "Get Lucky", la nueva edición del décimo aniversario también incluye tomas descartadas de estudio de la apertura del álbum "Give Live Back To Music", pruebas de vocoder de "Lose Yourself To Dance" y la canción "Horizon", que anteriormente solo aparecía en la versión japonesa del CD.

La lista de canciones de "Random Access Memories (10th Anniversary Edition)" de Daft Punk