Danny DeVito reveló que hay planes para una reunión de Matilda

Ahora, DeVito ha revelado que hay un plan para que él y Wilson colaboren en "Matilda in Concert" , para lo cual el dúo narrará la película sobre una partitura en vivo del compositor David Newman.

En declaraciones a The Messenger, DeVito dijo: “ Mara y yo estábamos planeando tocar Matilda en vivo con la Orquesta Filarmónica de Nueva Jersey justo antes de que ocurriera la huelga . Lo teníamos todo listo, pero después de la huelga no pudimos continuar porque sería visto como una promoción de una película”.

Qué fue de Mara Wilson, protagonista de Matilda

Wilson, quien interpretó al personaje principal de la película, también apareció en Mrs. Doubtfire y Miracle on 34 th Street en los años 90, antes de decidir retirarse de la actuación en 2001. Después de una pausa de 12 años, regresó a la profesión en 2013, apareciendo en varias series web.

A principios de este año, explicó a The Guardian que la presión de aparecer en películas de tan alto perfil como actriz infantil le pasó factura. “La gente no se da cuenta de lo mucho que te pesa hablar constantemente con la prensa cuando eres niño”, dijo. "Cuando tienes fans, ya no puedes ser tú mismo cuando estás en público".

“Vi que estaban decepcionados porque yo no era tan inteligente, bonita y amable como esperaban que fueras. Creo que esperaban que fuera Matilda, y ella es maravillosa, pero no es real”, continuó.

“Ella es brillante en todos los sentidos. Ella es inteligente, amable y poderosa. Luego me conocieron a mí, esta adolescente nerd y torpe que a veces se enojaba pero que ni siquiera podía canalizar su ira en poderes. Nunca iba a estar a la altura de eso”.

En 2019, DeVito dijo que había considerado hacer una secuela de Matilda. Al promocionar su película Jumanji: The Next Level, dijo: “Siempre quise hacer Matilda 2, pero cuando el niño aún era un niño. Pero eso fue hace como 20 años, hace 25 años. Quizás Matilda tenga un hijo y podamos hacer algo con eso, no lo sé”.

En 2022 se estrenó una versión cinematográfica de la versión musical de Matilda de Tim Minchin, dirigida por Matthew Warchus y protagonizada por Alisha Weir, Lashana Lynch, Stephen Graham y Emma Thompson.