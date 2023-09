Danny Masterson condenado por violación: Ashton Kutcher y Mila Kunis lo defendieron ante la jueza

Danny Masterson , actor de la serie That '70s Show , fue condenado el jueves a 30 años de prisión por drogar y violar a dos mujeres . Ashton Kutcher y Mila Kunis , ex compañeros en la serie, enviaron cartas en apoyo al actor antes de que la jueza a cargo del caso lo sentenciara.

"Danny ha sido sólo una influencia positiva en mi vida", escribió Kutcher, quien calificó al artista y miembro de la Iglesia de la Cienciología como un "modelo a seguir", de acuerdo con la publicación especializada Variety, y agregó: "No creo que sea un peligro ambulante para la sociedad y que su hija crezca sin su padre presente sería una injusticia" . "Es un ser humano extraordinariamente honesto e intencionado".

"Doy fe de todo corazón del carácter excepcional de Danny Masterson y de la tremenda influencia positiva que ha tenido en mí y en la gente que le rodea", escribió Kunis en otra carta y sumó: "En los 25 años de relación no recuerdo que me haya mentido nunca. Me ha enseñado a ser directa y a afrontar los problemas de la vida y las relaciones de frente, resolverlos y seguir adelante".