La serie "God of War" de Prime Video presentó su primera imagen oficial

Ryan Hurst y Callum Vinson interpretan los papeles principales de la nueva adaptación de los videojuegos a la televisión.

Hoy se lanzó un primer vistazo al drama de God of War de Prime Video , con el inicio del rodaje de la adaptación masiva de videojuegos a televisión.

Ryan Hurst y Callum Vinson aparecen como los dos personajes principales, recreando una escena del inicio del videojuego God of War de 2018 en la que "el Fantasma de Esparta" da una lección de caza a su hijo poco después de la muerte de su esposa.

Del showrunner y escritor Ronald D. Moore (Battlestar Galactica, Outlander), God of War adapta los eventos principales de la narrativa ambientada en Escandinavia de los juegos más recientes en los que Kratos y Atreus se cruzan con figuras del mito nórdico.

Lo que comienza como un viaje de padre e hijo para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye, rápidamente se convierte en una aventura fantástica que pone a prueba su relación y desentierra fantasmas del pasado de Kratos.

Ya confirmados para el reparto están Mandy Patinkin como Odin, Ed Skrein como Baldur, Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Teresa Palmer como Sif, Alastair Duncan como Mimir, Jeff Gulka como Sindri y Danny Woodburn como Brok.

El director ganador del Emmy, Frederick EO Toye (Shogun, The Boys, Fallout), dirigirá los dos primeros episodios de la serie. La serie ya tiene dos temporadas confirmadas.

Ryan Hurst como Kratos

La elección de Hurst como Kratos fue significativa, ya que el veterano de Son of Anarchy y The Walking Dead ya había interpretado a Thor, el dios del Trueno, en los videojuegos. Kratos cuenta con una larga historia que se remonta a la entrega de 2005.

Kratos comenzó como un guerrero espartano y sirviente de Ares, el dios griego de la guerra. Después de que Ares lo engañara para que matara a su familia, lo que le valió el apodo de "el Fantasma de Esparta", Kratos se embarcó en una misión para acabar con su torturador y convertirse en el nuevo dios de la guerra. A lo largo de múltiples juegos, se enfrentó a numerosos personajes —humanos, monstruos e inmortales— hasta que luchó contra el mismísimo Zeus y toda la fuerza del Monte Olimpo.

Para cuando lo conocemos en God of War de 2018 y la narrativa que ahora abordará el programa de acción real, ha dejado esa vida atrás para establecerse en la tierra de los vikingos.