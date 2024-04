David Gilmour vuelve a la música: el ex Pink Floyd anuncia un nuevo disco solista

El quinto álbum en solitario de Gilmour incluirá nueve temas en total, ocho de ellos originales y el noveno será una versión de “Between Two Points” de los hermanos Montgolfier.

David Gilmour, el ex cantante y guitarrista de Pink Floyd ha anunciado su primer álbum en nueve años, "Luck and Strange", y les está dando a todos tiempo para prepararse, ya que el lanzamiento no llegará hasta el 6 de septiembre.