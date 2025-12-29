David Kavlin habló sobre su salud tras sufrir un paro cardíaco + Seguir en









El conductor sufrió un infarto en el Club Hacoaj y luego un paro cardíaco mientras era trasladado a la guardia del Sanatorio Trinidad de San Isidro.

Cómo sigue la salud del periodista y conductor.

El periodista David Kavlin fue internado de urgencia el domingo tras sufrir dos infartos mientras realizaba actividad física en un club, tras lo cual el equipo médico del Sanatorio Trinidad de San Isidro logró estabilizarlo y, luego de que le colocaran dos stent, se encuentra fuera de peligro.

El conductor sufrió un infarto en el Club Hacoaj tras jugar al pádel, por lo que, de inmediato se dio aviso a una ambulancia que arribó al lugar y, mientras era trasladado al sanatorio, sufrió un paro cardíaco y debió ser reanimado antes de ingresar a la guardia.

david kavlin 2 El periodista tiene 54 años y fue internado por un problema coronario. Qué dijo David Kavlin sobre su estado de salud Kavlin se comunicó con Infama (América TV) para hablar sobre lo sucedido y adelantó que, tras el susto, deberá someterse a una intervención más para recibir el alta médica.

“Ayer en el club terminé de jugar al pádel, fui a ver a mi hijo y me comencé a sentir mal, me dolía mucho el pecho, la espalda y la verdad que, desde mi hijo hasta toda la gente del club Hacoaj actuaron rápido y vinieron tres ambulancias y me llevaron en una hasta la Trinidad de San Isidro a tiempo”.

“Llegué muerto, llegué sin signos vitales. Me reanimaron mitad en la ambulancia, la otra mitad en la guardia de emergencia cardiológica”, reveló con crudeza.

El periodista explicó que el episodio se debió a una obstrucción arterial. “El lugar donde la arteria se tapó era un lugar bastante cerca (del corazón), pudo haber hecho un paro cardíaco masivo. La estoy contando gracias a Dios”, reflexionó. Por último, contó cuáles son los pasos a seguir tras la intervención que le salvó la vida: “Tengo todavía una angioplastia más que me tienen que hacer en los próximos días, pero estoy muy bien. Los médicos no pueden creer de ayer a hoy lo que me pasó. Estoy en recuperación”.

