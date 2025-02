De la fama y el modelaje a los retiros espirituales: el enigmático giro de vida de Liz Solari

En 2023, publicó el libro Meditaciones para un viaje interior, en el que volcó sus aprendizajes y herramientas para la introspección. Paralelamente, lanzó talleres y conferencias en distintas partes del país, consolidándose como una guía para aquellos que buscan un cambio profundo en su vida. Su mensaje es claro: el bienestar no es un destino, sino un camino de autoconocimiento y conexión con uno mismo.

En sus redes, Solari también impulsa la defensa de los derechos de los animales, una causa que la mueve profundamente. En 2024, lideró la campaña para la aprobación de la Ley Sintientes, una iniciativa que busca reconocer los derechos de los animales y protegerlos del maltrato. Su activismo no es solo teórico; participa activamente en ONG y eventos que buscan generar conciencia sobre el respeto hacia todas las formas de vida.

Cambio de look y de vida: cómo Liz Solari encontró su propósito en el autoconocimiento y el bienestar

Parte de esta transformación también se reflejó en su imagen. Con un estilo renovado y un look más minimalista, la actriz ha demostrado que su cambio es tanto interno como externo. En sus redes sociales, comparte con sus seguidores los detalles de su nueva filosofía de vida y la importancia de alinear mente, cuerpo y espíritu. “Cada vez hay más personas despertando. Cada vez hay más necesidad de saber cuál es su propósito divino en la Tierra”, expresó recientemente en una de sus publicaciones.

Con una comunidad en constante crecimiento, Liz no duda en ofrecer espacios de sanación para quienes buscan un cambio de rumbo. De hecho, anunció que estará guiando retiros espirituales en Bariloche, donde espera acompañar a otros en su búsqueda personal. “Hace 15 años inicié un camino de autoconocimiento a través de la meditación que cambió mi vida, y ahora soy llamada a compartir estas técnicas”, afirmó, dejando en claro que su misón es inspirar y guiar a otros en este viaje.

Si bien su vida ha cambiado por completo, no ha dejado de lado la pasión por transmitir mensajes de valor. Desde la conducción del programa Resto del Mundo hasta su participación en The Last Man, Solari siempre buscó dejar una huella. Ahora, con un nuevo enfoque, su impacto se orienta hacia el crecimiento personal y la transformación colectiva.

“Voy a estar guiando retiros espirituales y actividades. En mi momento personal, estos tiempos de introspección fueron determinantes en mi vida”, confesó, enfatizando cómo esta búsqueda la llevó a un nivel más profundo de conexión consigo misma y con los demás.