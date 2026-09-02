De cuánto es la fortuna de Omar Courtz, la voz del momento de la música urbana

De Sound Cloud a los grandes escenarios, el puertorriqueño construyó una carrera marcada por hits, colaboraciones y millones de reproducciones.

Omar Courtz se convirtió en uno de los nombres que más rápido ganó terreno dentro de la música urbana latinoamericana. El cantante y compositor puertorriqueño , cuyo nombre real es Joshua Omar Medina Cortés comenzó a escribir canciones cuando todavía era un niño y logró recaudar millones .

Su recorrido profesional empezó a tomar forma en 2017, cuando publicó sus primeras canciones en Sound Cloud . Un año después consiguió mayor reconocimiento con “Rosas Negras” y, con el paso del tiempo, fue construyendo un repertorio que combina reguetón, trap y R&B latino. En 2020 llegó otro paso relevante: su incorporación al sello Mr. 305, creado por Pitbull.

Antes de que los escenarios y las plataformas digitales se convirtieran en parte de su rutina, Courtz tuvo una historia bastante distinta a la de una estrella urbana tradicional . Durante su adolescencia trabajó en una tienda de ropa de Carolina que era frecuentada por artistas del género, entre ellos Farruko, Anuel AA y Ozuna. Ese contacto con músicos de la escena terminó acercándolo todavía más al universo que ya lo atraía desde chico.

El artista puertorriqueño atraviesa una etapa de gran exposición dentro y fuera de su país.

La música, sin embargo, no fue su único camino. Courtz también se destacó en el atletismo y llegó a ser medallista en la Liga Atlética Universitaria de Puerto Rico . Gracias a una beca deportiva, pudo estudiar en la Universidad Interamericana, donde se graduó en Ingeniería Mecánica.

Su crecimiento dentro del género fue progresivo. Después de sus primeros lanzamientos, publicó el EP “Invierno” y más tarde dio un salto discográfico con “Primera Musa”, su álbum debut , estrenado en septiembre de 2024. El trabajo incluyó participaciones de nombres reconocidos del movimiento urbano, como Anuel AA, Rauw Alejandro, De La Rose, Kendo Kaponi, Dei V, Luar La L y Bryant Myers.

En febrero de 2026 llegó otro capítulo importante con “Por si mañana no estoy”, su segundo álbum de estudio. El disco reúne 18 canciones y mezcla elementos del trap con sonidos electrónicos. Además, cuenta con colaboraciones de Myke Towers, Eladio Carrión y Bad Gyal, entre otros. El álbum alcanzó el puesto número 3 del Top Latin Albums de Billboard y algunos de sus temas superaron los 100 millones de reproducciones.

La música urbana encontró en él a uno de sus nombres con mayor proyección internacional. Instagram Omar Courtz

¿Cuándo se presenta Omar Courtz en el Movistar Argentina?

Omar Courtz llegará a Buenos Aires como parte de su gira “Por si mañana no estoy world tour”, con la que presenta en vivo las canciones de su segundo álbum.

La visita originalmente contemplaba una fecha para el 30 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena. Luego se agregaron presentaciones para el 3 y el 4 de diciembre, ambas en el mismo escenario. Las tres funciones quedaron agotadas.

El desembarco argentino se produce dentro de una gira de gran escala que también contempla escenarios de Estados Unidos, Puerto Rico y otros puntos de Latinoamérica. Para un cantante que todavía está construyendo su recorrido internacional, llenar tres funciones en uno de los principales recintos porteños marca una señal contundente sobre el alcance que consiguió su propuesta.

Combina distintas influencias del género con una identidad propia que ganó seguidores en pocos años. Instagram Omar Courtz

El patrimonio de Omar Courtz

Su patrimonio neto aproximado es de u$s1,64 millones, que responde en parte a una gran actividad de su canal de YouTube. Con más de 1.500 millones de reproducciones acumuladas, un segundo álbum que ingresó al Top Latin Albums de Billboard y una gira internacional que ya consiguió varias localidades agotadas.

En el caso de un artista, cuya principal fuente de ingresos está vinculada con la industria musical, el cálculo real puede variar considerablemente según contratos, porcentajes de regalías, acuerdos con sellos, recaudación de shows y gastos asociados a las giras.

La escala alcanzada por Courtz muestra que su carrera dejó atrás la etapa de promesa. A sus 28 años, el puertorriqueño ya convirtió sus canciones, sus presentaciones y sus colaboraciones en un negocio de alcance internacional.