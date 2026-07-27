Laura Esquivel y Brenda Asnicar llevan la música de "Patito Feo" al Gran Rex: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









Sobre el escenario, Esquivel y Asnicar interpretan en vivo los temas que se convirtieron en himnos para millones de fans, en un recorrido cargado de nostalgia, emoción y energía.

La música de "Patito Feo" llega al Teatro Gran Rex.

Después de emocionar a miles de fanáticos en Europa, Amigas del Corazón World Tour, la gira global que reúne nuevamente a Laura Esquivel y Brenda Asnicar sobre los escenarios, confirma su show en Buenos Aires. Será el miércoles 14 de octubre en el Teatro Gran Rex.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La llegada al Gran Rex representa uno de los momentos más esperados de la gira y es el lugar donde todo comenzó. Allí presentaron “La historia más linda en el Teatro” en 2007, realizando 34 funciones con más de 100.000 espectadores. A casi dos décadas de ese hito, regresan al mítico teatro para presentar Amigas del Corazón. Será la oportunidad para que el público argentino viva una experiencia irrepetible, revivir el vínculo que construyeron con esa historia y que marcó su infancia y adolescencia.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Laura Esquivel y Brenda Asnicar en el Teatro Gran Rex La preventa de entradas está disponible a partir del 30 de julio a las 12 hs únicamente con tarjeta BBVA Visa a través de tuentrada.com. La venta general es el viernes 31 de julio a las 12 hs, hay 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA Visa a través de tuentrada.com.

Amigas del Corazón World Tour comenzó en junio con una convocatoria extraordinaria: más de 40.000 entradas vendidas en sus primeras presentaciones por Atenas, Madrid, Marbella, Roma, Nápoli y Milán, donde miles de seguidores asistieron a los conciertos para cantar el repertorio musical de una de las producciones argentinas juveniles más exitosas de habla hispana.

Ahora, ese fenómeno llega a Buenos Aires con un espectáculo especialmente diseñado para celebrar el legado musical de Patito Feo. Sobre el escenario, Laura Esquivel y Brenda Asnicar interpretan en vivo los temas que se convirtieron en himnos para millones de fans, en un recorrido cargado de nostalgia, emoción y energía.

Con una puesta en escena memorable y una producción de nivel internacional, el concepto central del show es revivir las historias que marcaron a toda una generación y resignificarlas. “Las Divinas”, “Tango llorón”, “Un rincón del corazón”, “Amigos del corazón” y todas las canciones icónicas del pasado interpelando a la memoria emocional de los espectadores. El show está pensado para un público que creció mirando esta historia pero hoy es adulto, apela a la identificación con los procesos de cambio y la celebración por sobrevivir a esa etapa y llegar más fuertes. El espectáculo celebra el reencuentro de las figuras más emblemáticas de aquella historia, Laura y Brenda - Patito y Antonella - que conquistaron Latinoamérica, Europa e Israel, trascendiendo generaciones y fronteras. Tras su paso por Europa, Amigas del Corazon World Tour pasará también por Guayaquil (31/7), Ciudad de México (2/8), Bogotá (23/9) y Lima (25/9).

Temas Música

entradas

Teatro