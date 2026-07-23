Gastón Sardelli respaldó a Rosalía tras la polémica por su reposteo: "Me parece una sobrerreacción"

El guitarrista de Airbag defendió a la cantante española luego de que compartiera un video de Mia Khalifa celebrando la derrota de Argentina en el Mundial 2026.

Muchos fans argentinos quieren devolver sus entradas para el show de Rosalía en el Movistar Arena.

Gastón Sardelli respaldó públicamente a Rosalía tras la polémica que se generó por el reposteo de un video que fue interpretado como una burla hacia Argentina. El guitarrista de Airbag se expresó en redes sociales y aseguró que considera que la cancelación contra la cantante española fue una "sobrerreacción" .

Desde el escándalo, la artista perdió al menos 100.000 seguidores y algunos fanáticos anunciaron que devolverán sus entradas para los shows que tiene programados en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 1, 2, 4 y 6 de agosto.

En medio de la discusión que se instaló en redes sociales, Gastón Sardelli decidió dar su opinión. El guitarrista de Airbag utilizó su cuenta de X para explicar por qué consideraba que el reposteo podía haber sido una equivocación de Rosalía y no una acción intencional contra Argentina.

"El reposteo de Rosalía tranquilamente me podría haber pasado a mí" , planteó, al remarcar que muchas veces los artistas comparten publicaciones cuando reciben una mención o cuando una figura reconocida utiliza uno de sus temas, sin necesariamente revisar todo el contexto del contenido original.

"A veces cuando una figura pone una canción tuya o te menciona puede pasar que compartas, sin ver qué había de fondo. Le creo que no lo hizo con mala intención ", agregó.

Además, apuntó contra la forma en la que evolucionó la polémica: "Me parece una sobrerreacción que forma parte de lo que se está buscando: que sea todos contra todos".

Luego de la repercusión que tuvo su publicación, Sardelli decidió borrar el comentario original. Ante la consulta de un seguidor que le preguntó por qué había eliminado el mensaje si mantenía esa postura, el músico explicó los motivos de su decisión.

"Porque ya vi gente que salió a desvirtuar para arengar más quilombo. La verdad es que lo hacen para monetizar sus cuentas y prefiero no darles $$$. Mi mensaje ya está entre los que me siguen y eso es suficiente", explicó.

Porque ya vi gente que salió a desvirtuar para arengar más quilombo la verdad me es que lo hacen para monetizar sus cuentas y prefiero no darles $$$. Mi mensaje ya está entre los que me siguen y eso es suficiente. — Gastón Sardelli (@GastonSardelli) July 22, 2026

El origen de la controversia: ¿por qué criticaron a la artista española?

La polémica comenzó cuando Mía Khalifa publicó un video en TikTok para celebrar la victoria de España sobre Argentina y utilizó como música de fondo "La perla", una de las canciones que forman parte del álbum Lux de Rosalía.

En la producción, la influencer aparece despertándose al día siguiente del partido decisivo y luego sale al balcón de su departamento en Nueva York. Para filmarse, eligió el fragmento: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía".

Además, la acompañó con un texto que muchos usuarios interpretaron como una provocación hacia los hinchas: "Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

Originalmente la letra no estaba relacionada con el fútbol ni con la Selección, sino que fue escrita por Rosalía como una referencia a una relación conflictiva y tóxica.

Sin embargo, lo que generó más comentarios fue que la española decidió repostear ese video en su propia cuenta de TikTok. No agregó un mensaje propio ni explicó los motivos de la publicación, pero el hecho de compartirlo hizo que muchos usuarios argentinos sintieran que estaba respaldando el contenido de Khalifa.

"Que festeje el triunfo de su país está joya. Pero que estés de acuerdo con que los argentinos somos 'unas perlas' me parece un tanto hipócrita", señalaba un comentario.

Otros recordaron el vínculo que la catalana había construido con Argentina durante los últimos años y señalaron que había mostrado anteriormente admiración por la cultura del país. En la canción "Reliquia" hace una clara referencia: "En PR nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires".

En las redes sociales también aparecieron quienes la defendieron y destacaron que el reposteo podía tener otra explicación. "Para mí solo lo compartió porque Mía subió un video utilizando el audio de 'La perla', pero no dijo nada", explicó otro fan. Tras el escándalo, la cantante borró el video de su TikTok.

Rosalía perdió más de 100.000 seguidores

Frente a la fuerte reacción que provocó el reposteo del video, Rosalía decidió romper el silencio pocas horas después y utilizó sus historias de Instagram para dar su versión de lo sucedido.

La artista explicó: "Le di compartir porque sonaba 'La Perla' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdonnnn". El texto fue escrito sobre una imagen de la bandera argentina, acompañado con varios emojis de caras llorando.

Minutos después de su primer descargo, la cantante publicó: "Solo tengo amor por Argentina", un mensaje con el que buscó bajar el nivel de la controversia.

Sin embargo, las disculpas no frenaron la ola de críticas. Muchos usuarios consideraron que la explicación llegó demasiado tarde y sostuvieron que una figura con el alcance internacional de Rosalía debería haber revisado el contenido antes de compartirlo.

Incluso, más de 100.000 fanáticos dejaron de seguirla en Instagram. Antes del escándalo, la cantante tenía 28 millones de seguidores y ahora tiene 27.9000.