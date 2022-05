Florencia Peña fue denunciada por comentarios hechos en su programa

La denuncia se centra en los dos primeros programas en los que Peña hizo “chistes” refiriendo que “en el colegio se reían mucho de mí y me volvieron puta… y ahí me quedé. Hay cosas que se las recomiendo y de verdad que se los recomiendo” (SIC, en alusión a ser puta). "Dicha supuesta broma no solo fomenta el bullying en cualquier nivel, sino que expone a las víctimas a que deban soportar y se someterse a la voluntad de sus abusadores, hecho que Peña, como comunicadora social e influyente artista, no puede soslayar", según la denunciante.