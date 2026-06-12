La película de HBO Max con Paul McCartney y Elton John que es perfecta para los fanáticos de la música + Agregar ámbito en









El falso documental que no sabías que necesitabas y te va a sacar más de una sonrisa ya está en la plataforma.

La mítica banda de rock se reunirá para un último show, en HBO Max. Imagen: HBO Max

El catálogo de HBO Max cuenta con una gran variedad de películas para todos los gustos, pero pocas logran reunir a algunas de las figuras más importantes de la historia de la música en una misma producción. Para los amantes del rock, el humor y las historias sobre bandas legendarias, existe una propuesta que combina todos esos ingredientes.

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La cinta funciona como una celebración de la cultura musical y del legado de uno de los falsos grupos más famosos del cine. Además, suma apariciones especiales de artistas de renombre mundial como Paul McCartney y Elton John, quienes aportan su carisma a una historia cargada de referencias para los fanáticos del género.

Se trata de "Spinal Tap II: The End Continues", la secuela del clásico falso documental musical que marcó a generaciones y que vuelve a reunir a los integrantes de la mítica banda Spinal Tap para una nueva aventura.

Spinal Tap II: The End Continues La segunda parte de esta historia ya llegó a HBO Max. Imagen: HBO Max

De qué trata Spinal Tap II: The End Continues La historia transcurre décadas después de los acontecimientos de la película original. Los integrantes de Spinal Tap han seguido caminos diferentes y sus vidas están muy lejos de los días de gloria que alguna vez compartieron sobre los escenarios.

Sin embargo, una serie de circunstancias los obliga a reencontrarse para organizar lo que podría convertirse en su último gran concierto. La reunión despierta viejas tensiones, recuerdos y diferencias que habían quedado pendientes durante años. Spinal Tap II: The End Continues Un falso documental que te va a sacar más de una carcajada. Imagen: HBO Max Mientras intentan preparar el espectáculo, los músicos deben enfrentarse a los desafíos propios del paso del tiempo y a la compleja dinámica que siempre caracterizó a la banda. Todo ello es narrado nuevamente por el documentalista Marty DiBergi, quien regresa para registrar cada momento de esta singular experiencia. Con el característico humor absurdo que convirtió a la franquicia en una obra de culto, la película mezcla situaciones disparatadas, referencias al mundo del rock y la participación de reconocidas estrellas de la música, ofreciendo una experiencia ideal para quienes disfrutan de las historias musicales con un tono de comedia. HBO Max: tráiler de Spinal Tap II: The End Continues Embed - Spinal Tap II - El final continúa ( 2025 ) Trailer Pelicula - Subtitulado Español HBO Max: elenco de Spinal Tap II: The End Continues Michael McKean (David St. Hubbins)

Christopher Guest (Nigel Tufnel)

Harry Shearer (Derek Smalls)

Rob Reiner (Marty DiBergi)

Fran Drescher (Bobbi Flekman)