23 de octubre 2025 - 09:35

Denuncian que desapareció Lourdes de Bandana: los últimos posteos y contacto con sus conocidos

La madre de Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, denunció su desaparición. Mientras tanto, las cuentas de la artista siguen activas y su banda prepara su regreso.

Desesperada búsqueda de Lourdes de Bandana

Desesperada búsqueda de Lourdes de Bandana

Instagram Lourdes Fernández

Mientras tanto, la situación adquiere una dimensión aún más desconcertante: la cantante mantiene actividad en sus redes sociales, lo que genera interrogantes acerca de su situación real y del alcance de la investigación policial.

Informate más
Bkrrg-cB7_1256x620__1

La denuncia de la madre de Lourdes de Bandana

La madre de Lourdes Fernández presentó ante la Justicia la denuncia en la que informa que hace varios días no tiene contacto con su hija. La causa fue derivada a la Comisaría Vecinal 14 B.

En el escrito, además, se menciona que la cantante no residía en el domicilio que ocupaba con su ex pareja y la policía puso custodia en el lugar por la imposibilidad de acceder al ingreso del inmueble sin una orden judicial, pero esperan conseguirla para entrar al lugar.

La madre también explicó que desconoce el paradero de Lourdes, lo que generó que la investigación aborde un enfoque preventivo de seguridad personal.

La última historia que compartió Lourdes en sus redes sociales

Los últimos posteos de Lourdes en redes sociales

A pesar de la denuncia por desaparición, el perfil oficial de Lourdes Fernández continuó activo y subió contenido. En uno de los posteos más recientes, se compartió una historia en la que aparece junto a su gata, viéndose la cantante sonriente, lo que contrasta con la realidad que relata su familia.

También compartió contenido por el Día de la Madre, una fotografía con su madre y un mensaje de afecto, lo que refuerza el contraste de su presencia virtual y la preocupación de sus seres queridos.

El posteo de Lourdes por el Día de la Madre

En varias de sus historias que se compartieron a través del perfil de Instagram se ve también una publicación en la que hace referencia a su ex pareja, lo que suma elementos a la hipótesis de que existen vínculos y dinámicas personales que la familia considera relevantes en la investigación.

El regreso de Bandana

Mientras los seres queridos de Lourdes atraviesan momentos desesperantes, Bandana confirmó su reencuentro para celebrar su 25° aniversario. El show está previsto para el domingo 23 de noviembre.

Según la información compartida y que se ha difundido en redes sociales, participarán del evento las integrantes Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virginia da Cunha y Lourdes Fernández.

La promoción del show que compartió Lourdes mientras su familia denuncia su desaparición

Este regreso adquiere, además, una nueva dimensión tras los hechos recientes sobre la desaparición de Lourdes, ya que a la obligación artística se suma un contexto personal y mediático cargado de incertidumbre.

