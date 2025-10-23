Denuncian que desapareció Lourdes de Bandana: la policía realiza un allanamiento en el domicilio de su expareja

La policía se presentó en el domicilio de Leandro García Gómez para realizar un allanamiento en el marco de la investigación por su desaparición.

La policía ingresó este jueves al domicilio del expareja de Lourdes Fernández, Leandro García Gómez, en Palermo, para registrar la vivienda, tras la denuncia por desaparición presentada por su madre ante el Ministerio Público Fiscal. El operativo busca avanzar en la investigación por la locación de la cantante , quien, según vecinos, se habría alejado del lugar hace aproximadamente 15 días debido a conflictos recurrentes con su exnovio.

Lourdes Fernández está desaparecida desde el 4 de octubre, según confirmó su madre, Mabel López, quien aseguró que no tiene contacto con su hija desde principios de mes y desconoce su paradero. La denuncia fue presentada formalmente y recepcionada por la Comisaría Vecinal 14B , tras un correo electrónico enviado la noche del miércoles 22 de octubre por la Oficina Central Receptora de Denuncias, dependiente del Ministerio Público Fiscal.

En el mensaje, la madre manifestó su preocupación y solicitó la intervención de las autoridades, lo que derivó en el allanamiento del domicilio de su expareja.

A pesar de la denuncia y la investigación en curso, Lourdes publicó recientemente en Instagram una imagen acompañada de un mensaje deseándole un feliz cumpleaños a García Gómez. En la publicación, la cantante elogió su personalidad, compromiso social y su rol como padre, expresando su afecto con palabras como “Siempre te voy a amar” y “Te amo” , y destacando también su admiración por su militancia y dedicación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lowrdez (@lowrdez)

Historial de violencia de género

Lourdes Fernández presentó denuncias en redes sociales y de manera formal ante la Justicia en 2022 contra García Gómez por violencia verbal y física durante la relación. Relató que los maltratos comenzaron antes de la pandemia y se extendieron a lo largo de la pareja: “Me denigraba como mujer diciéndome que soy un panqueque, diciéndome que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado”.

También recordó un episodio en que los vecinos llamaron a la policía, pero decidió no denunciar en ese momento para “no perjudicarlo”. Detalló la última agresión: tras un cuestionamiento sobre sus encuentros recientes, García Gómez la tomó del cuello, le dio golpes en todo el cuerpo y la tiró por las escaleras; ella logró gritar pidiendo ayuda y rescatar su celular. Además, descubrió mensajes de él con otras mujeres mientras revisaba su teléfono.

lourdes-fernandez-1460397.jpg

Años después, en mayo de 2025, Lourdes Fernández se disculpó públicamente con García Gómez: “Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme”.

Noticia en desarrollo.-