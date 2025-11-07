Murió el director Lee Tamahori, reconocido por la película de James Bond "Die Another Day" y "Once Were Warriors"







La familia de Tamahori informó que el director falleció tras una lucha contra la enfermedad de Parkinson. Tenía 75 años.

Tamahori dirigió la última película de Pierce Brosnan como el agente 007.

Lee Tamahori, el director neozelandés responsable de la aclamada película dramática Once Were Warriors y de éxitos de taquilla de Hollywood como la película de James Bond Die Another Day, falleció a los 75 años, tras una lucha contra la enfermedad de Parkinson.

“Su legado perdura en su whnau, sus mokopuna, cada cineasta al que inspiró, cada barrera que rompió y cada historia que contó con su mirada genial y su corazón honesto”, dijo la familia en un comunicado a la emisora pública neozelandesa RNZ.

La extensa trayectoria de Lee Tamahori Nacido en Wellington en 1950, de ascendencia maorí por parte de padre y británica por parte de madre, Tamahori causó un impacto inmediato con su debut como director en 1994 con Once Were Warriors. Un retrato crudo y sin complejos de la vida maorí, se convirtió en un hito del cine neozelandés y lo consagró como una nueva y emocionante voz en la industria.

Hollywood no tardó en llamar su atención, y Tamahori dirigió en 1997 el thriller de supervivencia The Edge, protagonizado por Anthony Hopkins y Alec Baldwin, seguido en 2001 por Along Came a Spider. En 2002 llegó su mayor éxito, Die Another Day, la última película de James Bond con Pierce Brosnan, que también contó con la participación de Halle Berry (y un cameo de Madonna). Si bien la dirección de Tamahori fue elogiada, la película recibió críticas mixtas. Aun así, recaudó 432 millones de dólares en la taquilla mundial.

Las siguientes películas de Tamahori —XXX: Estado de la Unión, Next y El doble del diablo— no lograron el mismo impacto, con resultados decepcionantes en taquilla. Tras un período de relativa tranquilidad, regresó al cine en su país natal con Mahana en 2016 y The Convert en 2023.