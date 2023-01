Quién es Julian Sands, el actor desaparecido en Los Ángeles

Desde entonces ha aparecido en una variedad de películas tanto de bajo nivel como de gran presupuesto, incluyendo el papel protagonista en la película de terror Warlock (1989), y la secuela de 1993 Warlock: Armageddon, y participaciones en películas como Aracnofobia, Boxing Helena y Leaving Las Vegas.

image.png

Ha hecho la voz en off como Valmont en la caricatura de Las aventuras de Jackie Chan en las temporadas 1 y 2. También apareció en la novena temporada de Stargate SG-1 y Stargate: The Ark of Truth. En 2006 interpretó al terrorista Vladimir Bierko en la serie de TV 24. Interpretó el papel de Jor-El, el padre biológico de Superman, en la serie Smallville (Temporada 9). Repitió su rol en la décima y última temporada de Smallville. Su última película, The Ghosts of Monday se estrenó en 2022.

¿Qué se sabe de la desaparición de Julian Sands?

Según reportan los medios de Hollywood, el rastro de Sands, de 65 años, se perdió el viernes pasado en el área de senderismo de Baldy Bowl, al noroeste de Los Ángeles y, desde entonces, no puede ser hallado, a pesar de las largas horas de rastreo.

Sin embargo, la búsqueda debió ser suspendida debido a los riesgos de avalanchas por las malas condiciones climáticas que hay en la zona, y desde hace cuatro días solo se han enviado algunos helicópteros y drones para visualizar el lugar.

Los temores sobre la suerte del actor se acrecentaron debido a que allí mismo, la semana pasada murió tras una caída Crystal Paula González-Landas, conocida como "la reina del senderismo".

En 2020, el actor había contado en una entrevista sobre su pasión por las caminatas por la montaña, en una charla en la que confesó haber pasado largas temporadas en Los Alpes, Los Andes y Alaska.