Despedida del papa Francisco: los sentidos mensajes de Antonio Banderas, Sylvester Stallone, Patti Smith y más famosos

Embed - Antonio Banderas on Instagram: "Muere el papa Francisco, muere un hombre que al frente de la iglesia católica mostró bondad, amor y misericordia con los más necesitados. Pope Francisco has died — a man who, at the head of the Catholic Church, showed kindness, love, and mercy to the neediest people. @franciscus #RIP #DEP" View this post on Instagram A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderas)

"¡Un hombre maravilloso, maravilloso! Descansa en paz padre santo!", escribió Sylvester Stallone para despedirlo junto a imágenes de su visita al Vaticano junto a su familia.

Embed - Sly Stallone on Instagram: "A wonderful, wonderful man! Rest in peace holy father!" View this post on Instagram A post shared by Sly Stallone (@officialslystallone)

Russell Crowe, quien conoció al Papa Francisco en 2014, escribió en X: "Un día hermoso en Roma, pero un día triste para los fieles. Descanse en paz Francisco".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/russellcrowe/status/1914271755184542106?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1914271755184542106%7Ctwgr%5E5a3300fe1647027424180325308c4bf19ff92d0a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdeadline.com%2F2025%2F04%2Fpope-francis-celebrity-tributes-1236372774%2F&partner=&hide_thread=false A beautiful day in Rome, but, a sad day for the faithful.

RIP Francis. pic.twitter.com/ckewTrYyFW — Russell Crowe (@russellcrowe) April 21, 2025

La música, poeta y escritora Patti Smith compartió en Instagram la foto de un diente de león y el mensaje: "Esta es una florecita, un diente de león humilde pero fuerte. La vi esta mañana y me conmovió. Adiós, querido Papa Francisco. La naturaleza, la poesía y el sufrimiento extrañarán a su campeón".

Embed - This is Patti Smith on Instagram: "This is a little flower a dandelion humble yet strong. I saw it this morning and was moved. Farewell dear Pope Francis. Nature and poetry and the suffering shall miss their champion." View this post on Instagram A post shared by This is Patti Smith (@thisispattismith)

En una publicación de Instagram esta mañana, la actriz Whoopi Goldberg, quien mostró una foto suya reunida con el Papa en 2023, escribió: "Fue el más cercano en mucho tiempo que parecía recordar que el amor de Cristo envolvía a creyentes y no creyentes. Se sentía más como el Papa Juan XXIII, quien hizo realidad la fe".

Embed - WhoopiGoldberg on Instagram: "He was the closest in a long time that seemed to remember that Christ’s love enveloped believer and none believer. He felt more like Pope John the 23rd who made belief real. Sail on Pope Frances with your love of humanity & Laughter" View this post on Instagram A post shared by WhoopiGoldberg (@whoopigoldberg)

La escritora Mariana Enriquez le envió un sentido saludo a todos sus seguidores creyentes por el momento. Si bien admitió no ser religiosa, contó que tuvo su proceso que terminó por tener el profundo respeto al Papa Francisco. "Una cosa que si me enseñó fue a bajar diez cambios con el anticlericalismo y ser tolerante con los demás, con su fe y sus contradicciones. Los agnósticos somos muy arrogantes y nos creemos por encima del barro humano, a veces", expresó.