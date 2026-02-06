Día Mundial de Bob Marley: por qué se celebra hoy al ícono del reggae

El cantante y músico ha servido como influencia de toda una generación y el paso del tiempo sigue consolidándolo como un referente que no para de trascender.

Hoy se celebra el Día Mundial de Bob Marley , el icono mundial del reggae recordado no sólo por su contribución a la música, sino también por su impacto cultural y su mensaje de amor, paz y resistencia.

Nacido el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, Jamaica bajo el nombre de Robert Nesta Marley , Bob emergió como un líder musical y espiritual que trascendió fronteras y dejó un legado perdurable.

Su rostro es desde hace tiempo un símbolo musical protagonista de millones de posters y remeras. Sus trabajos artísticos han servido como influencia de toda una generación y el paso del tiempo sigue consolidándolo como un referente que no para de trascender. En el día en que estaría cumpliendo 81 años vale la pena hacer un repaso por su rica historia.

En 1963, con 18 años Bob Marley formó junto a sus amigos de la infancia, Bunny Wailer y Peter Tosh , el grupo " The Wailing Wailers" , los tres se involucraron fuertemente en el Movimiento rastafari . Poco después, el grupo se rebautizó como "The Wailers" .

La banda llevó el ska hacia el rocksteady e incluyó en las letras mensajes sociales y políticos. Junto al histórico productor jamaiquino Lee Perry llegaron los primeros éxitos de la banda: "Soul Rebel" , "Duppy Conqueror" , "400 Years" y "Small Axe" , temas que se convertirían en clásicos del reggae.

En la primavera de 1972 "The Wailers" llegó a Inglaterra para promocionar el sencillo "Reggae on Broadway", pero no tuvieron demasiado éxito. Marley contactó a Chris Blackwell fundador de Island Records y consiguió financiación para el siguiente disco de la banda. Ese primer álbum con Island Records fue "Catch a Fire". El disco que contenía la canción "Stir It Up" no fue un éxito inmediato, pero poco a poco su música y letras con conciencia social fue ganando adeptos.

En 1973 la banda grabaría su sexto álbum "Burnin", es el último álbum en contar con los miembros fundadores del grupo Peter Tosh y Bunny Wailer. El disco traía futuros clásicos como: "Get Up, Stand Up" y "I Shot the Sheriff", esta última sería popularizada por Eric Clapton un año después, alcanzando el primer lugar en la lista de los sencillos más vendidos en los Estados Unidos.

De Jamaica al mundo

Luego de la partida de Tosh y Bunny Wailer, Bob tomaría el control absoluto del grupo, a partir de 1974 serían conocidos como "Bob Marley & The Wailers". En este periodo llegarían los discos "Natty Dread" (1974), y "Rastaman Vibration" (1976). Además se destacan los conciertos en el Lyceum Ballroom de Londres, (de allí se extrae el disco "Live!") y un concierto benéfico brindado en Jamaica con Stevie Wonder.

En 1977 ya instalado en Londres, grabó su siguiente álbum, "Exodus", uno de los más importantes de su carrera y del reggae. "Exodus" consolidó el estatus internacional de Marley, del disco se desprenden tres de sus sencillos más exitosos: "Waiting in Vain", "Three Little Birds" y "Jammin" En 1978 la banda consiguió un nuevo éxito con "Kaya", que alcanzó el cuarto lugar en Inglaterra a una semana de su lanzamiento. Del álbum fueron extraídos los sencillos: "Satisfy My Soul" y "Is This Love?".

Bob Marley.jpg Bob se convirtió en un simbol que trascendió la música. Getty Images

En abril de 1978 volvió a Jamaica para el One Love Peace Concert, allí consiguió que el Primer Ministro Michael Manley y el líder de la oposición Edward Seaga se dieran la mano en el escenario, en un esfuerzo para frenar la violencia política y promover la reconciliación nacional.

El siguiente disco de la banda, "Uprising", fue lanzado en mayo de 1980 y tuvo un éxito inmediato con "Could You Be Loved?". El álbum que sería el ultimo editado con Bob Marley en vida, también incluía "Coming In From The Cold", "Work" y la famosa "Redemption Song".

Nace la leyenda

En 1977 durante un partido de futbol, sufrió un pisotón en su pie derecho que le causó una lesión el dedo gordo. En una clínica le detectaron un tipo de melanoma maligno y le aconsejaron amputar el dedo. Marley se negó rotundamente, los rastas no pueden quitarse ni una mínima parte de su cuerpo. Fue entonces cuando comenzó el calvario de Bob.

Tres años después, en octubre de 1980, visitaba Nueva York por primera vez para dar dos actuaciones en el Madison Square Garden. Allí tuvo una terrible descompensación, fue trasladado al hospital Memorial Sloan-Kettering, el diagnostico fue el peor: el cáncer había avanzado en su metástasis al cerebro, pulmones, hígado y estómago.

Luego de meses de tratamientos Bob Marley moría el 11 de mayo de 1981 en Hospital Cedar de Miami, tenía 36 años. Bob que se había negado sistemáticamente a dejar un testamento, además de un legado musical millonario, dejaba a una viuda, Rita y 12 hijos reconocidos (uno más nacería 19 días después de su muerte) de 8 mujeres diferentes.

En 1984 se editaría el disco póstumo "Legend" un recopilatorio de grandes éxitos de "Bob Marley & The Wailers". El álbum es el más vendido de la historia del reggae, a 40 años de haber salido a la venta registra más de 33 millones de copias vendidas a nivel mundial.