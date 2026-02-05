Brit Awards 2026: Noel Gallagher fue reconocido como el "Compositor del Año" tras el regreso de Oasis

La ceremonia de este año se llevará a cabo en el estadio Co-op Live de Manchester, la ciudad natal de Gallagher, lo que marca la primera vez que el evento se celebra fuera de Londres en sus casi 50 años de historia.

Noel Gallagher asistirá a los Brit Awards de este año para recoger el premio al "Compositor del Año" después del éxito de la reunión de Oasis del año pasado .

La ceremonia de este año se llevará a cabo el 28 de febrero en el estadio Co-op Live de Manchester, la ciudad natal de Gallagher, lo que marca la primera vez que el evento se celebra fuera de Londres en sus casi 50 años de historia.

Un comunicado de prensa de los BRIT sobre el premio, que reconoce la "composición excepcional" y que anteriormente han ganado artistas como Ed Sheeran , Kid Harpoon , RAYE y Charli XCX , decía: "La composición de canciones de Noel Gallagher ha permeado el tejido de la cultura británica durante más de 30 años, desde su trabajo seminal con Oasis hasta sus ambiciosos y aclamados álbumes en solitario con High Flying Birds de Noel Gallagher.

Continuó: “ Las composiciones de Noel para Oasis definieron un movimiento cultural , lanzando siete álbumes de estudio y formando un catálogo que contiene algunas de las canciones más reconocibles en la historia de la música británica”.

Embed - The BRIT Awards on Instagram: "lyrics that have inspired generations of people Noel Gallagher is taking home Songwriter of the Year at The BRIT Awards 2026 Watch the show live Saturday 28th February on ITV1 & ITVX in the UK and on YouTube globally" View this post on Instagram

¿Habrá más Oasis tras la gira reunión de 2025?

Los rumores sobre más fechas, así como la posibilidad de nueva música, han proliferado en los últimos meses. Liam Gallagher recientemente adelantó más conciertos en X, escribiendo: "Sé cosas que tú no sabes" a un fan que le preguntó si le entristecía que la gira terminara pronto.

Y, en el último concierto de su regreso a Wembley en septiembre, les dijo a sus fans: "Nos vemos el año que viene" antes de darse un pequeño tirón de orejas. Luego, en octubre, una lord británica pareció revelar accidentalmente que Oasis tocaría en Knebworth a mediados de este año —en lo que marcaría 30 años desde los famosos conciertos de la banda en la majestuosa mansión de Hertfordshire— antes de retractarse.

Lo que sí se ha confirmado es que una nueva película que documenta el regreso y la gira de regreso de Oasis también está en camino, y está siendo producida por el creador de Peaky Blinders, Steven Knight.