The Black Keys presentó el sencilo "You Got To Lose" y anunció su nuevo álbum "Peaches!"

Grabado en vivo con una banda completa y algunas sobregrabaciones, "Peaches!" promete ser el disco más crudo de la banda hasta la fecha.

El dúo oriundo de Ohio presenta nueva música.

The Black Keys anunció el lanzamiento de su nuevo álbum "Peaches!", compartiendo su sencillo principal llamado "You Got To Lose".

El dúo de blues rock oriundo de Ohio lanzará el 1 de mayo a través de Easy Eye Sound/Parlophone Records.

Hoy, la banda (Dan Auerbach y Patrick Carney) lanzaron el primer sencillo del disco: el desenfadado y catártico "You Got To Lose" y su videoclip, dirigido por EJ McLeavey-Fisher.

Embed - The Black Keys on Instagram: "‘Peaches!’ Our brand new album will arrive on May 1 2026. You can listen & watch the video for “You Got To Lose” & pre-order the album now! " View this post on Instagram Qué se sabe de "Peaches!", el nuevo disco de The Black Keys Con 10 canciones, Peaches! se presenta como el momento más natural de la banda desde su debut de 2002, "The Big Come Up". El álbum que sigue a "No Rain, No Flowers" de 2025 es el decimocuarto álbum del dúo. La banda comenzó a trabajar en el disco después de que al padre del cantante y guitarrista Dan Auerbach le diagnosticaran cáncer de esófago y se quedara en casa de su hijo en Nashville mientras su salud se deterioraba rápidamente.

“No estábamos grabando un disco. Simplemente improvisamos, como si esto fuera para nosotros”, dijo Auerbach en un comunicado de prensa. “Realmente primitivo, en un momento en que todos los nervios estaban a flor de piel, simplemente gritando. Estábamos pasando por mucho, tratando de levantarnos el ánimo. Creo que la enfermedad de mi padre me hizo perder el control y solo quería gritar un poco”.

