Zayn Malik confirmó su primer show solista en la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas + Seguir en









El artista británico regresará al país tras más de una década, su última visita fue en mayo de 2014 como parte de One Direction.

Zayn llega a la Argentina por primera vez como solista.

Uno de los anuncios más esperados del pop ya es una realidad: Zayn confirma su primer show solista en Argentina para el 6 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, con producción de DF Entertainment.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El artista británico regresará al país tras más de una década —su última visita fue en mayo de 2014 como parte de One Direction— en el marco del segmento latinoamericano de su gira mundial “KONNAKOL”, que incluye paradas en México, Perú, Chile, y Brasil.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Zayn en Argentina Las entradas estarán disponibles únicamente a través de movistararena.com.ar, desde el 11 de febrero en la instancia de preventa para clientes Macro Selecta (4:00 p.m.), quienes además accederán a la opción de pagar en 6 cuotas sin interés, y en la venta general a partir del viernes 13 de febrero (4:00 p.m).

ZAYN-ANUNCIO-FEED Este esperado show llega luego del éxito de su residencia en Dolby Live at Park MGM en Las Vegas, donde presentó por primera vez en vivo su nuevo single “Die For Me” (el cual estrena este viernes 7 de febrero de forma oficial) y sorprendió con cinco canciones inéditas.

Acompañado por una banda completamente femenina y con una puesta en escena íntima y envolvente, Zayn recorrió en esas noches lo más destacado de sus cuatro álbumes de estudio, incluyendo himnos como “PILLOWTALK”, “What I Am”, “Swear”, “sHe”, “iT’s YoU” y “dRuNk”. Con esta nueva propuesta escénica y sonora, el artista británico profundiza en sus raíces pop-R&B para deleite de sus fans y prepara a su audiencia más fiel para KONNAKOL, su quinto disco de estudio y proyecto que le dará nombre a la gira mundial.

Desde su debut solista en 2016 con Mind of Mine, Zayn se consolidó como una de las voces más originales de su generación. Con ese debut se convirtió en el primer artista masculino británico en debutar en simultáneo en el #1 de los rankings de Reino Unido y Estados Unidos, impulsado por el hit global “PILLOWTALK”. Luego vinieron Icarus Falls, Nobody Is Listening y Room Under The Stairs, álbum que lo llevó por su primera gira solista internacional. En 2025 lanzó “Eyes Closed”, en colaboración con Jisoo de BLACKPINK, y este año da inicio a un nuevo capítulo artístico con su gira “Stairway to the Sky”.

Temas entradas

Música