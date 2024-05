Día de Star Wars: por qué se celebra el 4 de mayo







Esta es la fecha elegida por los fanáticos de la saga cada año para celebrar las emblemáticas películas: Enterate por qué, a continuación.

Logo oficial de Star Wars

El 4 de mayo es el día elegido por los millones de fanáticos de la saga para celebrar el Día de Star Wars, esta popular franquicia creada por George Lucas. Para encontrar un origen a esta efeméride, debemos remontarnos al año 1979, y precisamente a la frase más icónica de esta serie de películas que es "May the force be with you" que significa "Que la fuerza te acompañe" o "que la fuerza esté contigo".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En relación a esto, se dio una situación donde existió un juego de palabras en la coronación de la "Dama de Hierro" Margaret Tatcher. En el diario London Evening News, los miembros del partido conservador británico felicitaron a la primera ministra del país por su reciente nombramiento con la frase "May the 4 (fourth) be with you" creando un juego de palabras, teniendo en cuenta que fourth se pronuncia de manera muy similar a force.

Esto no quiere decir que los fanáticos de Star Wars hayan elegido esta fecha en honor a la coronación de Margaret Tatcher, sino al juego de palabras "May the fourth be with you" para darle un valor icónico tanto a la frase característica de la saga, como a la fecha elegida para celebrar su existencia.

Star-Wars-episodio 1.jpg ¿En qué orden ver las películas de Star Wars? Existen diferentes clasificaciones para identificar un orden en las películas de la saga. Puede ser tanto cronológico en su emisión, como en la continuidad de la historia que no es igual.

Star Wars: todas las películas en orden de estreno Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Episodio V: El imperio contraataca (1980)

Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Episodio VII: El despertar de la fuerza (2015)

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Han Solo: Una historia de Star Wars (2018)

Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019) Esta es la forma en que fueron emitidos los episodios, y que eligen los fans para ver la saga completa. Star Wars: todas las películas en orden cronológico Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Han Solo: Una historia de Star Wars (2018)

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Episodio V: El imperio contraataca (1980)

Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

Episodio VII: El despertar de la fuerza (2015)

Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019) Este es el orden cronológico en la continuidad de la saga. Star Wars: todas las películas y series en orden cronológico The acolyte (Serie)

Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

Episodio II: El ataque de los clones (2002)

The Clone Wars (serie de animación)

Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

The Bad Batch (serie de animación)

Han Solo: Una historia de Star Wars

Lando (serie limitada sin fecha cronológica oficial)

A droid story: (serie, sin fecha cronológica oficial)

Star Wars Rebel (serie de animación)

Andor (serie)

Rogue One: Una historia de Star Wars

Obi Wan Kenobi: serie limitada

Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Episodio V: El imperio contraataca (1980)

Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

The Mandalorian: serie

The book of Boba Feet (serie)

Ahsoka (serie limitada)

Resistance (serie de animación)

Episodio VII: El despertar de la fuerza (2015)

Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)