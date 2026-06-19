Encuentran videos de una actuación en televisión de The Beatles que se creían perdidos

La banda apareció en el programa Top Of The Pops de la BBC el 19 de marzo de 1964 para grabar interpretaciones de "Can't Buy Me Love" y "You Can't Do That"

The Beatles vuelven a ser noticia, encontraron videos que se creían perdidos de una actuación en el programa Top Of The Pops de la BBC en 1964 y serán restauradas.

La banda apareció en el programa el 19 de marzo de 1964 para grabar interpretaciones de "Can't Buy Me Love " y "You Can't Do That" , la cara A y la cara B de un sencillo que se lanzó al día siguiente y que se convirtió en su cuarto número uno en el Reino Unido.

Sin embargo, al igual que muchos de los primeros episodios de Top Of The Pops, la BBC no conservó las imágenes y no se han visto en décadas .

Ahora, el grupo de preservación cinematográfica Film Is Fabulous ha declarado que les obsequiaron con un negativo de 35 mm de la BBC de la actuación en la reciente Convención Británica de Coleccionistas de Cine celebrada en Surrey.

Afirman que la familia de un antiguo profesional del sector, ya fallecido, les entregó la valiosa película, y que trabajarán para restaurarla y devolverla a los archivos de la BBC. "También se mantendrán conversaciones con otros departamentos de la corporación para garantizar que el contenido esté disponible para un público amplio", escribió Film Is Fabulous en Facebook.

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Film is Fabulous! is delighted to confirm the 35mm negative presented to John Franklin at the recent film convention in Oxted, contains the The Beatles first appearance on Top of the Tops. pic.twitter.com/hPvOjqPR8u — filmisfabulous (@filmisfabulous) June 18, 2026

Cómo son los videos encontrados de The Beatles

Al describir las imágenes, el grupo dijo: “Grabadas el 19 de marzo de 1964 en el Television Theatre de la BBC (desde entonces rebautizado como The Shepherd's Bush Empire), en Londres, las tomas capturaron magníficamente a los Fab Four en el apogeo de la Beatlemanía”.

En los fragmentos de la grabación se puede ver el estudio, los técnicos y las maquilladoras. Se hicieron cuatro tomas de la primera canción, "Can't Buy Me Love", dos de las cuales se descartaron por fallos técnicos. Durante los descansos, los Beatles bromeaban abiertamente y se les veía bailando para divertirse.

Añadieron: “La otra canción, 'You Can't Do That', tuvo dos tomas. Durante la segunda grabación, John Lennon puso una cara graciosa cuando la cámara se acercó para un primer plano. Es una anécdota divertida de la historia de los Beatles”.

La BBC borraba y reutilizaba cintas con frecuencia durante la década de 1960, lo que provocó la pérdida de innumerables episodios de muchos de sus programas más populares, incluido Top of the Pops. Si se logra restaurar, estas serían las grabaciones más antiguas que se conservan de los Fab Four en el programa.