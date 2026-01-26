Christian Petersen mostró cómo sigue su recuperación tras la difícil situación de salud que atravesó + Seguir en









Tras la atención que recibió en la terapia intensiva donde estuvo internado durante casi un mes, recibió el alta y atraviesa la recuperación en su domicilio.

Christian Petersen salió de una situación complicada luego de haber estado internado en el sur de la Argentina luego de sufrir una descompensación cuando intentaba subir en las alturas del volcán Lanín. Tras la atención que recibió en la terapia intensiva donde estuvo internado durante casi un mes, recibió el alta y atraviesa la recuperación en su domicilio.

Sin dejar de lado a sus fanáticos, el chef muestra en sus redes sociales como atraviesa los días posteriores en sus redes sociales. "Buenos días. Buen lunes. Buen todo por ahí”, escribió para iniciar una interacción con sus seguidores junto a uan foto donde muestra una foto de un mate y distintos papeles sobre la mesa

image Por otra parte también sumó un breve video donde se lo ve subiendo unas escaleras con precaución, mientras continúa con la recuperación física luego de estar por largo tiempo sin movilidad.

“Empezando de vuelta. Tratando de aprender”. En medio del proceso volvió a unirse con su trabajo y pasión: la cocina. Petersen volvió a utilizar las hornallas de su cocina junto a Sole Martins, quien es su amiga, productora y manager en Petersen Cocineros, una empresa familiar que mantiene hace tiempo junto a su hermano Roberto.

Qué dijo Christian Petersen sobre lo que pasó en el volcán Lanín En dialogo con el periodista Juan Etchegoyen, Petersen explicó, lo que puede recordar del accidente: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida. Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo. Pero lo que es verdad es que estaba re entrenado para subir al Lanín. Hago de todo, todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre".

