Dillom modificó la letra en el Quilmes Rock y apuntó a Javier Milei

Sin embargo, el momento que captó la atención fue esa modificación de la letra, que no pasó desapercibida. Varios fragmentos del final de la canción comenzaron a circular rápidamente, sumando miles de visualizaciones y comentarios.

La alteración en la letra se hizo aún más llamativa por el atuendo que eligió Dillom para esa parte del espectáculo: vestido de manera similar al Joker de Batman , lo que añadió una capa más de simbolismo a sus palabras. Esta interpretación no fue bien recibida por todos, y pronto se desató un debate en redes sociales.

el-posteo-presuntamente-original-desmintiendo-el-comunicado-que-circulaba-en-redes-sobre-dillom-1998657.jpeg Un nuevo comunicado desmintió el primero, aclarando que no había postura oficial del festival respecto a lo sucedido en el escenario.

En medio del revuelo, comenzaron a circular comunicados presuntamente emitidos por los organizadores del Quilmes Rock, que parecían tomar distancia de los comentarios del cantante. En uno de ellos, se afirmaba que Dillom no sería invitado a la próxima edición del festival, ya que sus declaraciones no coincidían con los valores del evento. Sin embargo, poco después, un nuevo comunicado desmintió el primero, aclarando que no había postura oficial del festival respecto a lo sucedido en el escenario.

La controversia se intensificó en redes, donde los seguidores de diferentes corrientes ideológicas se dividieron en sus opiniones. Mientras algunos criticaron al cantante por su mensaje, otros defendieron su derecho a expresarse libremente a través de su música.

Esta no es la primera vez que Dillom se pronuncia en contra del Gobierno de Javier Milei; en el Cosquín Rock 2024 ya había lanzado críticas a figuras del oficialismo, como el ministro de Economía Luis Caputo.