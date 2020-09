Grabaciones

=“The Speed of Now Part 1”, Keith Urban. Universal/Capitol 0738322.

Cat Stevens regraba (y arruina) disco clásico

La pandemia afecta especialmente a las viejas glorias del pop, esos que hace décadas no dejan de hacer giras por todo el mundo con sus clásicos hits. Por eso, en estos meses hemos visto cómo algunos músicos legendarios volvieron a entrar en un estudio por primera vez en décadas. Pero en este sentido, el que se las ingenió mejor para seguir viviendo de sus grandes éxitos es Cat Stevens (rebautizado Yusuf desde que se convirtió al Islam), que tuvo la astuta idea de convocar al productor de su obra cumbre, “Tea for the Tillerman”, y volver a grabarlo tema por tema con arreglos remozados. Con canciones grandiosas que en los ’70 fusionaron el folk con el soft rock, el disco sigue incluyendo “Where Do The Children Play” o “Father And Son”, pero en esta “remake” ya no suenan de modo tan genuino como en el original. De hecho, hay algunos desastres casi tragicómicos, como la nueva versión jazzeada y hasta tangueada de “Wild World”, y un vergonzoso intento de rap en “Long Boats”. A los 72 años, Cat Stevens no necesitaba desmejorar su obra maestra, pero evidentemente tenía que pagar las cuentas. Al menos, el viejo zorro fue original a la hora de seguir sacándole cash a sus viejos hits, y no se lo puede culpar por eso.

D. C.

=“Tea for the Tillerman 2”, Cat Stevens/Yusuf. A&M 0888595.