Grabaciones

Si hubiera que elegir los discos que mejor describieron este 2020, con seguridad habría que mencionar “Letter to You” de Bruce Springsteen; “Gigaton” de Pearl Jam y, más sorprendentemente, “Folklore”, de Taylor Swift. Una especie de álbum con canciones y climas sonoros surgidos de este año que vivimos en peligro. Llevada por la el giro de los acontecimientos, la cantante entendió que no podía hacer giras, y se metió en el estudio a grabar un disco que no estaba pautado en su agenda. El resultado no sólo fue brillante y genuino en lo artístico, sino que además fue un formidable éxito comercial. El asunto es que Swift no perdió tiempo y se apuró para terminar el año con una especie de secuela de “Folklore”, este “Evermore”, también compuesto e interpretado por el cantante de The National, Aaron Dessner. El álbum no está mal, pero tarda en arrancar, hasta que Taylor arremete con un lenguaje blasfemo no muy habitual en la industria discográfica actual, y la grabación mejora cuando, junto a las hermanas del grupo HAIM, interpreta una de las mejores canciones sobre violencia de género que se hayan grabado en los Estados Unidos en años. Más allá de la prisa por capitalizar el éxito de “Folklore”, lo cierto es que “Evermore” representa un puñado de canciones logradas,con matices sonoros que pueden pasar del country a lo electrónico sin previo aviso.

