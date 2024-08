Disney confirmó la fecha de estreno de "Frozen 3"

El éxito comercial de Frozen

La película original Frozen se convirtió en una sensación masiva en 2013, generando casi 1.300 millones de dólares en todo el mundo y ganando una gran cantidad de premios, incluidos dos Oscar. La secuela de 2019 tuvo un éxito comercial aún mayor con 1.450 millones de dólares y, hasta hace poco , se mantuvo como la película animada más taquillera de la historia. Las películas sobre las aventuras de las hermanas reales Anna y Elsa (con las voces de Kristen Bell e Idina Menzel) produjeron canciones ineludiblemente populares como "Let It Go" y "Do You Want to Build a Snowman?", así como un musical de Broadway.