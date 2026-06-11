La película de Disney+ basada en hechos reales que cuenta la historia que todos querían conocer

Un relato que muestra desde adentro lo que sucedió con el creador del universo animado más famoso de todos.

Una película con más de 12 años que cuenta una historia interesante, en Disney+.

Disney + cuenta en su catálogo con numerosas películas inspiradas en hechos reales que permiten descubrir las historias detrás de algunos de los momentos más importantes de la cultura popular. Entre ellas se encuentra una producción que logró emocionar tanto a los fanáticos de Disney como a quienes disfrutan de los dramas biográficos.

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Lejos de las clásicas aventuras animadas, esta película muestra el complejo proceso creativo que dio origen a una de las obras más queridas de todos los tiempos. Con interpretaciones destacadas y una cuidada reconstrucción de época, la producción ofrece una mirada íntima a personajes que marcaron la historia del entretenimiento.

Se trata de El sueño de Walt (Saving Mr. Banks), un drama basado en hechos reales que relata los esfuerzos de Walt Disney para llevar a la pantalla grande la historia de Mary Poppins y los desafíos que enfrentó para conseguirlo.

La creación y los objetivos del dueño de la empresa más importante de entretenimiento infantil.

La película se centra en la larga lucha de Walt Disney por obtener los derechos cinematográficos de las novelas de Mary Poppins . Durante años, el productor intentó convencer a la escritora P. L. Travers para que aceptara adaptar su obra al cine, pero ella se mostró reacia a ceder el control de su creación.

Cuando las circunstancias personales y económicas de la autora la llevan a considerar la propuesta, viaja a Los Ángeles para reunirse con Disney y su equipo creativo. Allí comienza una relación tan compleja como fascinante, marcada por diferencias de visión y constantes negociaciones.

El sueño de Walt Una mirada diferente sobre uno de los procesos creativos más importantes del productor. Imagen: Disney+

A medida que avanzan las reuniones, la historia explora los recuerdos, emociones y experiencias que moldearon la personalidad de Travers. El relato alterna entre el presente y distintos momentos de su pasado, permitiendo comprender mejor las razones detrás de sus decisiones y temores.

Con una combinación de drama, emoción y momentos inspiradores, El sueño de Walt ofrece una mirada única sobre el proceso creativo detrás de un clásico del cine y sobre las personas que hicieron posible que una historia inolvidable llegara a millones de espectadores.

Disney+: tráiler de El sueño de Walt

Embed - El Sueño de Walt: Tráiler Oficial

Disney+: elenco de El sueño de Walt