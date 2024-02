Disney confirmó que Moana 2 llega este 2024

Dave Derrick Jr. dirige la secuela, con música del dúo formado por Abigail Barlow y Emily Bear, además de Opetaia Foa'i y Mark Mancina, quienes trabajaron en la primera película. No se espera que Lin-Manuel Miranda, quien escribió "How Far I'll Go" y "You're Welcome", regrese con nuevas canciones para la continuación.

“Moana 2” es independiente de la nueva versión de acción real del estudio, que actualmente se encuentra en proceso con Dwayne Johnson nuevamente como el semidiós tatuado Maui. Se espera que Auli'i Cravalho, quien interpretó a Moana en la película de 2016, repita su papel en la secuela animada. Pero no regresará como el personaje principal en la versión de acción real, aunque sí actuará como productora ejecutiva.