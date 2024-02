"La caja mágica", un recorrido lúdico e hipnótico por la historia de Disney

"Un mundo ideal" (Aladdín); "No se habla de Bruno" (Encanto); "Cuán lejos voy" (Moana: Un mar de aventuras); "Ciclo sin fin" (El Rey León); "Libre soy" (Frozen: Una aventura congelada) y "This wish" (Wish: El poder de los deseos) y otras tantas provenientes de “La bella y la bestia”, “Rapunzel, Mary Poppins y el inolvidable tap de sus protagonistas Julie Andrews y Dick Van Dyke, replicado en algunos fragmentos, son celebradas por el público del teatro Opera, que ofrece funciones de martes a domingos.

Periodista: ¿Qué canciones se destacan en el show?

Luján Blanksley: El espectáculo incluye fragmentos de canciones de más de 80 películas de Disney pero creo que las que más se destacan son las de Frozen, Mohana, el Rey León, Pocahontas y la de Wish, la nueva película de Disney.

P.: ¿Como se trabaja con este mecanismo de relojería que es la factoría Disney?

L.B.: Son muy puntuales, a los ensayos había que llegar media hora antes porque a la hora que decía ya estábamos todos cantando y bailando. También respetan los horarios de finalización, los recreos cada una hora para tomar agua y son muy organizados, pero a su vez fue un espacio relajado con lindo ambiente donde se potencia el juego, la creatividad y los buenos tratos. Son muy exigentes con las reglas pero no deja de ser un buen espacio de trabajo.

LCA.jpeg

P.: ¿Qué temas destaca este musical?

L.B.: Lo que viene a mostrar es la esencia de Disney. Me tocó ver la obra un día en el que salió mi reemplazo, pude verla como espectadora y me fui con una sensación de que transmite amor y un mensaje puro. Los niños que por ahí no conocen las canciones más viejas como Bambi o La cenicienta los adultos empatizan y los niños se enganchan con las canciones mas actuales.

P.: ¿Qué es lo que más disfruta del espectáculo?

L.B.: El personaje de Mickey, que es el primero con el que me encuentro cuando entro a la caja, me da la bienvenida y me va llevando como mi amigo en el viaje. Disfruto mucho mis momentos con Pluto y también con la que hace de la madre.

LCM3.jpg

P.: ¿Cómo es la vida del actor en Argentina?

L.B.: Al ser una carrera tan vertiginosa e incierta, cada actor puede dar una versión distinta de lo que es. Para mi es un camino de mucha adrenalina, incertidumbre, divertido, nunca me deja de sorprender, siempre hay nuevas cosas por descubrir y hacer. Aspiro a todo, soy actriz, cantante y me apasionan los dos rubros, hice cine, grabé series, hice teatro de texto y musicales y me encanta, no puedo quedarme con una sola cosa, me gustaría hacer mucho de todo eso y que la vida me cruce con personajes y proyectos que me desafíen.